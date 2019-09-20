Температура опустится ниже ноля: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода готовит неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в субботу, 21 сентября, ожидается прохладная практически во всех регионах Украины. Кроме того, жители страны будут огорчены дождями, а также порывистым холодным ветром. Свой прогноз погоды на ближайшие дни дала синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

"Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину. Кроме Закарпатья, юго-восточной части и Востока. А это значит, что в рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятно заморозит 0 -3 градуса. Завтра днем температура воздуха повысится скромно, +12 +15 градусов, на юге ожидается +14 +19 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Дождей в субботу будет немного, однако они будут усилены северо-западным ветром, до 5-12 м/с.

"Дожди в субботу пройдут в Житомирской, Ровенской, Днепропетровской областях и в восточной части Украины. На остальной территории – без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-12 м/с, порывистый", - добавила Диденко.

Карта погоды

В Киеве 21 сентября будет сухо, но холодно. Ночью также возможны заморозки.

"В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухая, но холодная и ветреная. Ночью +3 +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки 0 -3 градуса, завтра днем около +12 градусов. В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет, до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром", - рассказала Диденко и дала прогноз погоды на день осеннего равноденствия, 23 сентября.

"День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает", - написала синоптик.