Температура все ниже и ниже: сильные морозы парализуют все области Украины

Погода в Украине в ближайшие выходные будет опасной. Ожидается понижение температуры воздуха, местами до -25 градусов. Местами будет идти небольшой снег и ожидается гололедица.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, холодная арктическая масса зашла в Украину и принесла с собой сильное похолодание. Сильные морозы продержатся в стране до 20 января.

"Главным ньюсмейкером ближайших выходных будет температура воздуха. Потому что арктическая масса уже дошла до Украины, умостилась в синоптическом кресле и в ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то аж до 20 января, до Ивана. Температура воздуха от такой чести будет все время приседать в книксене – снижаться постепенно все ниже и ниже. В ночь на субботу ожидается -12 -18 градусов. В ночь на воскресенье -15 -23 градуса. В низинах, при прояснении возможно до -25 градусов. В южной части также будет морозно, но на несколько градусов выше, ночью -9 -14, днем -5 -11 градусов", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что в дневные часы в Украине также будет холодно, хотя температура немного поднимется.

"В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января прогнозируется -10 -15 градусов, в воскресенье в западной части -5 -11 градусов. На дорогах гололедица, держитесь друг за друга. Осадки в Украине какие-либо существенные в ближайшее время – вряд ли, если что-то и полетает, то разве что нам на радость при такой холодрыге", - рассказала Диденко.

В Киеве по прогнозу синоптика ожидается холодная погода с резким понижением температуры воздуха.

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными – ночью -12 -15 градусов, при прояснениях -16 -18 градусов, днем на выходных в столице -10 -13 градусов. Без существенных осадков, на дорогах и тротуарах – гололедица", - добавила Диденко и сообщила, что на Голодную Кутью и Крещение морозы станут крепче еще на несколько градусов.

Она отметила, что тем, кто любит нырять в прорубь, стоит хорошо подумать, так как будет очень холодно.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали рекомендации, как подготовиться к купанию в проруби и не заболеть.

А также мы рассказывали о том, что синоптики назвали дату резкого потепления в Украине в январе.