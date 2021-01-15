Температура все нижче і нижче: сильні морози паралізують всі області України

Погода в Україні в найближчі вихідні буде небезпечною. Очікується пониження температури повітря, місцями до -25 градусів. Подекуди йтиме невеликий сніг та очікується ожеледиця.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, холодна арктична маса зайшла в Україну і принесла з собою сильне похолодання. Сильні морози протримаються в україні до 20 січня.

"Головним ньюсмейкером найближчих вихідних буде температура повітря. Тому що арктична маса вже дійшла до України, вмостилася в синоптичному кріслі й в найближчі кілька днів розраховує у нас добре відпочити. Десь аж до 20 січня, до Івана. Температура повітря від такої честі буде весь час присідати в кніксені – знижуватися поступово все нижче і нижче. У ніч на суботу очікується -12 -18 градусів. У ніч на неділю -15 -23 градуси. У низинах, при проясненні можливо до -25 градусів. У південній частині також буде морозно, але на кілька градусів вище, вночі -9 -14, вдень -5 -11 градусів", - попередила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що в денні години в Україні також буде холодно, хоча температура трохи підніметься.

"У більшості областей України в денні години 16-17 січня прогнозується -10 -15 градусів, в неділю в західній частині -5 -11 градусів. На дорогах ожеледиця, тримайтеся один за одного. Опади в Україні які-небудь істотні найближчим часом – навряд чи, якщо щось і політає, то хіба що нам на радість при такій холодризі", - розповіла Діденко.

У Києві за прогнозом синоптика очікується холодна погода з різким зниженням температури повітря.

"У Києві субота і неділя очікуються дуже холодними – вночі -12 -15 градусів, при проясненнях -16 -18 градусів, вдень на вихідних в столиці -10 -13 градусів. Без істотних опадів, на дорогах і тротуарах – ожеледиця", - додала Діденко і повідомила, що на Голодну Кутю і Хрещення морози стануть міцнішими ще на кілька градусів.

Вона зазначила, що тим, хто любить пірнати в ополонку, варто добре подумати, через те, що буде дуже холодно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації, як підготуватися до купання в ополонці та не захворіти.

А також ми розповідали про те, що синоптики назвали дату різкого потепління в Україні в січні.