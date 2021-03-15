Все тело в осколках: в Днепре врачи спасают жизнь 30-летнего пулеметчика

В Днепре медики областной больницы имени Мечникова спасают жизнь 30-летнего украинского бойца. Молодого парня с минно-взрывными травмами и поражением глаз доставили в медучреждение прямо с передовой.

Детали рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Он сообщил имя защитника Украины и рассказал о том, что бойцу провели операцию.

"Виталию 30 лет, матрос ВСУ, пулеметчик из Кировоградской области. Получил ранения вчера вблизи Водяного в результате взрыва неизвестного предмета. Минно-взрывная травма, ушиб головного мозга. Травматическое сокрушение левого глаза, проникающее ранение правого глаза. Сложные ранения обеих кистей. Металлическими осколками пронизано все тело", - написал Сергей Рыженко.

Он добавил, что украинского бойца сразу после поступления отправили в операционную. В понедельник утром, 15 марта, провели еще одну операцию. Травматологи делают все возможное, чтобы спасти молодому мужчине обе руки.