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Все тело в осколках: в Днепре врачи спасают жизнь 30-летнего пулеметчика

Автор: Анна Шиканова

В Днепре медики областной больницы имени Мечникова спасают жизнь 30-летнего украинского бойца. Молодого парня с минно-взрывными травмами и поражением глаз доставили в медучреждение прямо с передовой.

Детали рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Он сообщил имя защитника Украины и рассказал о том, что бойцу провели операцию.

"Виталию 30 лет, матрос ВСУ, пулеметчик из Кировоградской области. Получил ранения вчера вблизи Водяного в результате взрыва неизвестного предмета. Минно-взрывная травма, ушиб головного мозга. Травматическое сокрушение левого глаза, проникающее ранение правого глаза. Сложные ранения обеих кистей. Металлическими осколками пронизано все тело", - написал Сергей Рыженко.

Он добавил, что украинского бойца сразу после поступления отправили в операционную. В понедельник утром, 15 марта, провели еще одну операцию. Травматологи делают все возможное, чтобы спасти молодому мужчине обе руки.

Ранее Сергей Рыженко рассказал о спасении украинского защитника, которому пуля вражеского снайпера прошила голову навылет.

32-летний Владислав из Кировоградской области получил ранение возле Красногоровки. Его максимально быстро доставили в Днепр и отправили в реанимацию.

Несколько дней хирурги боролись за жизнь бойца, и провели несколько сложных операций и их старания увенчались успехом – Владислав вышел из комы и к нему вернулось сознание.

Напомним, мы сообщали о том, что стало известно имя погибшего бойца возле Старогнатовки 10 марта.

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