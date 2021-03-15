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Все тіло в осколках: у Дніпрі лікарі рятують життя 30-річного кулеметника

Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі медики обласної лікарні імені Мечникова рятують життя 30-річного українського бійця. Молодого хлопця з мінно-вибуховими травмами та ураженням очей доставили у медзаклад прямо з передової.

Деталі розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив ім'я захисника України та розповів про те, що бійцеві провели операцію.

"Віталію 30 років, матрос ВСУ, кулеметник з Кіровоградської області. Отримав поранення вчора поблизу Водяного в результаті вибуху невідомого предмета. Мінно-вибухова травма, забій головного мозку. Травматичне порушення лівого ока, проникаюче поранення правого ока. Складні поранення обох кистей. Металевими уламками пронизане все тіло", - написав Сергій Риженко.

Він додав, що українського бійця відразу після надходження відправили в операційну. У понеділок вранці, 15 березня, провели ще одну операцію. Травматологи роблять все можливе, щоб врятувати молодого чоловіка обидві руки.

Раніше Сергій Риженко розповів про порятунок українського захисника, якому куля ворожого снайпера прошила голову навиліт.

32-річний Владислав з Кіровоградської області отримав поранення біля Красногорівки. Його максимально швидко доставили в Дніпро і відправили в реанімацію.

Кілька днів хірурги боролися за життя бійця, і провели кілька складних операцій і їх старання увінчалися успіхом – Владислав вийшов з коми та до нього повернулася свідомість.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що стало відомо ім'я загиблого бійця біля Старогнатівки 10 березня.

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