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Тело нашла дочка: в Кривом Роге женщина покончила с собой после ссоры с мужем

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Кривой Рог, Понедельник 31 мая 2021 15:27
Тело нашла дочка: в Кривом Роге женщина покончила с собой после ссоры с мужем В Кривом Роге женщина покончила жизнь самоубийством после ссоры (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге произошла страшная трагедия. Молодая женщина покончила с собой после семейной ссоры. Тело матери обнаружила 13-летняя дочка погибшей.

Детали рассказали в местном издании "Первый городской".

В Покровском районе Кривого Рога, в одной из квартир микрорайона 5-й Заречный, 30 мая произошла жуткая трагедия. 13-летняя девочка вернулась вечером с прогулки с младшей, трехлетней сестрой. В ванной она нашла тело своей матери. Женщина повесилась на поясе от халата.

По предварительным данным, у женщины накануне произошла ссора с мужем. После этого она попросила 13-летнюю дочь забрать младшую и выйти на прогулку. Когда дети ушли из дома, женщина пошла в ванную и повесилась на поясе от халата.

Дети после прогулки первым делом пошли в ванную, чтобы помыть руки. Там они и обнаружили мать без признаков жизни.

Сейчас со старшей девочкой работают психологи, так как она находится в состоянии шока. Что конкретно могло стать причиной такого поступка – на данный момент неизвестно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и опрашивает родных.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что психологи дали советы родителям, как распознать склонность к суициду.

А также рассказывали о том, что в Днепре патрульные полицейские успели спасти женщину от самоубийства.

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