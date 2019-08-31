Без тельняшки и погон: в сети подняли на смех памятник Захарченко в Донецке

В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого подорвали 31 августа в прошлом году. В сети поднял на смех бюст, установленный террористу и сошлись во мнении, что он похож на Иосифа Кобзона. Снимок показал в соцсети Twitter блогер Денис Казанский.

"В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уе*ищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", - написал он.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

В комментариях люди подняли на смех фото памятника и выразили свои эмоции от увиденного.

Рукожопость во всем - девиз сепаров.

Без тельняшки и без погон! А курица где? А бинокль на Лондон? А руки в стороны Москвы и визг — "Введи войска"! Так над Захарченко еще никто не издевался. Это безобразие коллаборантов как и сам коллаборант Захарченко будут снесены.

Какой оригинал- такая и скульптура.

Греки не были ка*апами.

Кобзон же.

На Буншу нашего похож.

Здається мені, хтось відмовився від замовленого Кобзона. Довелося табличку міняти.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Как мы ранее писали, в сети опубликовали видео с моментом смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое ранее в сети не всплывало. Напомним, что боевика убили в Донецке 31 августа 2018 года, ровно год назад.

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