Без тельняшки и погон: в сети подняли на смех памятник Захарченко в Донецке

Блогер назвал памятник боевику "криворукой поделкой"
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого подорвали 31 августа в прошлом году. В сети поднял на смех бюст, установленный террористу и сошлись во мнении, что он похож на Иосифа Кобзона. Снимок показал в соцсети Twitter блогер Денис Казанский.
"В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уе*ищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", - написал он.
Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)
В комментариях люди подняли на смех фото памятника и выразили свои эмоции от увиденного.
Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)
Как мы ранее писали, в сети опубликовали видео с моментом смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое ранее в сети не всплывало. Напомним, что боевика убили в Донецке 31 августа 2018 года, ровно год назад.
Читайте также, как террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате украинских территорий.