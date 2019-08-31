Часами можно смотреть: в сети показали новое видео убийства Захарченко

В соцсети появился ролик с моментом убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко
В сети опубликовали видео с моментом смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое ранее в сети не всплывало. Напомним, что боевика убили в Донецке 31 августа 2018 года, ровно год назад. Роликом поделился на своей страничке в Twitter блогер под ником Necro Mancer.
"Донецк. Запись с камеры наблюдения в момент гибели Захарченко 31/08/18, вроде не видел ее раньше", - подписал ролик блогер.
#Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели #Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше pic.twitter.com/EyozQtmh5f— Necro Mancer (@666_mancer) 30 серпня 2019 р.
Пользователи сети отреагировали на видео и сошлись во мнении, что его можно пересматривать вечно.
Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)
Как мы ранее писали, в оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.
Ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате украинских территорий.