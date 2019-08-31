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Часами можно смотреть: в сети показали новое видео убийства Захарченко

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 12:27
Часами можно смотреть: в сети показали новое видео убийства Захарченко
Александр Захарченко (Коллаж РБК-Украина)

В соцсети появился ролик с моментом убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко

В сети опубликовали видео с моментом смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое ранее в сети не всплывало. Напомним, что боевика убили в Донецке 31 августа 2018 года, ровно год назад. Роликом поделился на своей страничке в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Донецк. Запись с камеры наблюдения в момент гибели Захарченко 31/08/18, вроде не видел ее раньше", - подписал ролик блогер.

Пользователи сети отреагировали на видео и сошлись во мнении, что его можно пересматривать вечно.

  • Яка краса, годинами можно дивитись! А тьола, яка за захаром заходила теж вже з кобзоном співає?
  • Нет, даже не так сильно и пострадала.
  • Ого, в рубашке явно родилась!
  • Батю выводи!" - кричат. А надо было кричать: "Неси совок и веник - батю собирать будем".
  • Такое классное мероприятие организовали в прошлом году. Вот бы и в этом что-то подобное придумали.
  • Не уберегли батю.

Часами можно смотреть: в сети показали новое видео убийства ЗахарченкоЧасами можно смотреть: в сети показали новое видео убийства ЗахарченкоСкриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

Как мы ранее писали, в оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.

Ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате украинских территорий.

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