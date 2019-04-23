Тєлік, тьолка, чєво: известный писатель обратился к "бесхребетным" украинцам

Остап Дроздов пристыдил украиноязычных жителей страны, которые в Киеве пытаются разговаривать на русском, чтобы быть "более крутыми". Об этом известный писатель и телеведущий сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в ближайшие годы украинцам крайне важно сохранить языковую идентичность. Именно это должно стать первоочередной задачей для общества.

Дроздов подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, который победил на выборах 2019, - это огромный вызов для страны. Писатель даже предположил, что "будет откат по языку", а языковые квоты на телевидении и радио могут быть пересмотрены.

"Украина будет постоянно в опасности, пока генерация малороссов долларово-евровых не станет политической элитой", - заявил Дроздов и призвал украиноязычных людей ни в коем случае не переходить на русский в общественных местах.

"Не оставляйте украинский язык в купе поезда, когда приедете в Киев. Свидетелем такого сотню раз был. Только приехал в Киев, а он уже: "Да? Шо? Чєво? Тєлік. Тьолка". С этим надо заканчивать. Языковая идентичность сейчас должно стать титульной", - резюмировал он.

Остап Дроздов высказался про украинский язык

Пользователи сети в большинстве своем поддержали заявление Дроздова.

Слова умного человека, полная поддержка. Боже, храни Украину.

Украинцы, объединяйтесь! Нас не преодолеть!

Вместе с тем, некоторые юзеры отмечают, что "когда человек в вышиванке ворует, то людям безразлично, на каком языке он оправдывает свои преступления".

Ранее жена Владимира Зеленского Елена рассказала, что новый президент будет совершенствовать знания украинского языка.