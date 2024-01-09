Телескопи NASA зафіксували "Зеленого монстра" посеред зоряних уламків

Космічні телескопи NASA у співпраці з рентгенівською обсерваторією Чандра зафіксували "Зеленого монстра" посеред безлічі зоряних уламків у сузір'ї Кассіопеї.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал NASA розповідає, що відомо про унікальне зображення.
Для дослідження залишків наднової Кассіопеї А (Cassiopeia A) в сузір'ї Кассіопеї та отримання унікальної картинки науковці вперше об’єднали дані:
Це дозволило пояснити незвичайну структуру під назвою "Зелений монстр", виявлену в уламках зруйнованої зірки у квітні 2023 року.
Крім того, вчені виявили нові подробиці щодо формування Кассіопеї А близько 340 років тому (з точки зору земного часу).
Унікальна "картина" космічного вибуху (фото: nasa.gov)
У NASA пояснили, що складене зображення містить:
Уточнюється, що "зовнішні частини зображення" містять також інфрачервоні дані космічного телескопа телескоп Спітцер (Spitzer Space Telescope) - червоний, зелений і синій кольори.
Серед усіх наявних на світлині елементів можна чітко побачити контури "Зеленого монстра".
"Зелений монстр" серед зоряних уламків (фото: nasa.gov)
Нагадаємо, дещо раніше у NASA показали, як минає день на Марсі.
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