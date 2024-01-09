Телескопы NASA зафиксировали "Зеленого монстра" среди звездных обломков

Использованные данные

Для исследования остатков сверхновой Кассиопеи А (Cassiopeia A) в созвездии Кассиопеи и получения уникальной картинки ученые впервые объединили данные:

космической рентгеновской обсерватории Чандра (Chandra X-ray Observatory)

космического телескопа имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope)

космического телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope)

Это позволило объяснить необычную структуру под названием "Зеленый монстр", обнаруженную в обломках разрушенной звезды в апреле 2023 года.

Кроме того, ученые обнаружили новые подробности формирования Кассиопеи А около 340 лет назад (с точки зрения земного времени).

Уникальная "картина" космического взрыва (фото: nasa.gov)

Что видно на изображении

В NASA объяснили, что составленное изображение содержит:

рентгеновские снимки Чандры (синий цвет) - горячий газ, кремний и железо из обломков сверхновой разрушенной звезды

инфракрасные данные Вебба (красный, зеленый и синий цвета) - пыль, которая нагревается в горячем газе

оптические данные Хаббла (красный и белый цвета) - звезды

Уточняется, что "внешние части изображения" содержат также инфракрасные данные космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope) - красный, зеленый и синий цвета.

Среди всех имеющихся на фотографии элементов можно четко увидеть контуры "Зеленого монстра".

"Зеленый монстр" среди звездных обломков (фото: nasa.gov)