Телескопы NASA зафиксировали "Зеленого монстра" среди звездных обломков

Космические телескопы NASA в сотрудничестве с рентгеновской обсерваторией Чандра зафиксировали "Зеленого монстра" среди множества звездных обломков в созвездии Кассиопеи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал NASA рассказывает, что известно об уникальном изображении.
Для исследования остатков сверхновой Кассиопеи А (Cassiopeia A) в созвездии Кассиопеи и получения уникальной картинки ученые впервые объединили данные:
Это позволило объяснить необычную структуру под названием "Зеленый монстр", обнаруженную в обломках разрушенной звезды в апреле 2023 года.
Кроме того, ученые обнаружили новые подробности формирования Кассиопеи А около 340 лет назад (с точки зрения земного времени).
Уникальная "картина" космического взрыва (фото: nasa.gov)
В NASA объяснили, что составленное изображение содержит:
Уточняется, что "внешние части изображения" содержат также инфракрасные данные космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope) - красный, зеленый и синий цвета.
Среди всех имеющихся на фотографии элементов можно четко увидеть контуры "Зеленого монстра".
"Зеленый монстр" среди звездных обломков (фото: nasa.gov)
Напомним, несколько ранее в NASA показали, как проходит день на Марсе.
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