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Телескопы NASA зафиксировали "Зеленого монстра" среди звездных обломков

Невероятное космическое зрелище (фото: nasa.gov)
Автор: Ирина Костенко

Космические телескопы NASA в сотрудничестве с рентгеновской обсерваторией Чандра зафиксировали "Зеленого монстра" среди множества звездных обломков в созвездии Кассиопеи.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал NASA рассказывает, что известно об уникальном изображении.

Использованные данные

Для исследования остатков сверхновой Кассиопеи А (Cassiopeia A) в созвездии Кассиопеи и получения уникальной картинки ученые впервые объединили данные:

  • космической рентгеновской обсерватории Чандра (Chandra X-ray Observatory)
  • космического телескопа имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope)
  • космического телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope)

Это позволило объяснить необычную структуру под названием "Зеленый монстр", обнаруженную в обломках разрушенной звезды в апреле 2023 года.

Кроме того, ученые обнаружили новые подробности формирования Кассиопеи А около 340 лет назад (с точки зрения земного времени).

Уникальная "картина" космического взрыва (фото: nasa.gov)

Что видно на изображении

В NASA объяснили, что составленное изображение содержит:

  • рентгеновские снимки Чандры (синий цвет) - горячий газ, кремний и железо из обломков сверхновой разрушенной звезды
  • инфракрасные данные Вебба (красный, зеленый и синий цвета) - пыль, которая нагревается в горячем газе
  • оптические данные Хаббла (красный и белый цвета) - звезды

Уточняется, что "внешние части изображения" содержат также инфракрасные данные космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope) - красный, зеленый и синий цвета.

Среди всех имеющихся на фотографии элементов можно четко увидеть контуры "Зеленого монстра".

"Зеленый монстр" среди звездных обломков (фото: nasa.gov)

Напомним, несколько ранее в NASA показали, как проходит день на Марсе.

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