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Телеканал "Украина 24" стал лидером просмотра, - Сугак

Автор: Styler

Телеканал "Украина 24" стал лидером просмотра. Только за прошедшую неделю канал посмотрели более 6 миллионов украинцев.

Об этом сообщил главный редактор "Новостной группы Украина" Юрий Сугак, пишет "Сегодня".

Также "Украина 24" уже 15 неделю удерживает лидерство в нише по аудитории 18+ по всей Украине.

"Это не просто цифры, а уверенность в том, что нас любят, смотрят и нам зрители доверяют самое ценное - свое время. А мы, в свою очередь, делаем все для объективного информирования", - заявил Юрий Сугак.

По итогам прошлой недели "Украина 24" лидирует среди новостных каналов с долей 1,6% среди зрителей старше 18 лет по всей Украине.

Кроме того," Украина 24 " является лидером вечером в будни в слоте праймовых ток-шоу с долей 2,6% за 18+ по всей Украине.

"Лидерские показатели = доверие зрителей. А это лучшая награда для команды информационного канала, которая постоянно совершенствуется, чтобы быть первой", - добавил Юрий Сугак.

Напомним, "Украина 24" - украинский информационный телеканал, принадлежащий холдингу "Медиа группа Украина".

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