Телеканал "Україна 24" став лідером перегляду, - Сугак

Також "Україна 24" вже 15 тиждень утримує лідерство в ніші за аудиторією 18+ по всій Україні.

"Це не просто цифри, а впевненість в тому, що нас люблять, дивляться і нам глядачі довіряють найцінніше - свій час. А ми, своєю чергою, робимо все для об'єктивного інформування", - заявив Юрій Сугак.

За підсумками минулого тижня "Україна 24" лідирує серед новинних каналів з часткою 1,6% серед глядачів старше 18 років по всій Україні.

Крім того, "Україна 24" є лідером ввечері в будні в слоті праймових ток-шоу з часткою 2,6% за 18+ по всій Україні.

"Лідерські показники = довіра глядачів. А це найкраща нагорода для команди інформаційного каналу, яка постійно вдосконалюється, щоб бути першою", - додав Юрій Сугак.