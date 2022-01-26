Телеканал CNN считает Харьков российским городом: детали скандала

Всемирно известный американский канал CNN снял сюжет об Украине и назвал Харьков российским городом.

На "ляп" обратил внимание Вадим Кудрявцев в Facebook.

Детали скандала

"CNN приписывает Харьков России. Оказывается и на старуху Аманпур бывает проруха", - подписал автор свой пост.

В сюжете рассказывали о ситуации в Украине и напряженной ситуации относительно нападения РФ. В правом верхнем углу, на протяжении 20 секунд, в качестве возможного месторасположения событий, было указано "Харьков, Россия".

На видео показали также танки и военную технику.

В комментариях подписчики отметили, что США специально толкают Россию на Украину.

Идут на все, чтобы разрушить рынок ценных бумаг.

У CNN случайки не случаются.. толкают Россию на Украину.

Они боятся, что играют чужую игру, и хотят свалить, но их не пускают

CNN "лажает" не в первый раз

Напомним, что это уже не в первый раз СNN делают подобные ошибки. Так, канал в новогоднем выпуске 2019 года назвал оккупированный Крым российским.

Как сообщается, в материале о том, как в разных странах отмечают праздник Нового года, телеканал опубликовал фото из оккупированного Российской Федерацией Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".