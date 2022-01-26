Телеканал CNN вважає Харків російським містом: деталі скандалу

Всесвітньо відомий американський канал CNN зняв сюжет про Україну і назвав Харків російським містом.

На "ляп" звернув увагу Вадим Кудрявцев в Facebook.

Деталі скандалу

"CNN приписує Харків Росії. Виявляється і на стару Аманпур буває проруха", - підписав автор свій пост.

У сюжеті розповідали про ситуацію в Україні та напружену ситуацію щодо нападу РФ. У правому верхньому куті, протягом 20 секунд, в якості можливого місця розташування подій, було зазначено "Харків, Росія".

На відео показали також танки і військову техніку.

У коментарях підписники відзначили, що США спеціально штовхають Росію на Україну.

Йдуть на все, щоб зруйнувати ринок цінних паперів.

У CNN випадки не трапляються.. штовхають Росію на Україну.

Вони бояться, що грають чужу гру, і хочуть звалити, але їх не пускають

CNN "лажає" не першого разу

Нагадаємо, що це вже не вперше СNN роблять подібні помилки. Так, канал у новорічному випуску 2019 року назвав окупований Крим російським.

Як повідомляється, в матеріалі про те, як в різних країнах відзначають свято Нового року, телеканал опублікував фото з окупованого Російською Федерацією Сімферополя з підписом "Simferopol, Russia".