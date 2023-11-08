Після оновлення в Telegram з'явилася неочікувана функція: про що йдеться

Telegram представив велике оновлення свого популярного месенджера. Однією з ключових нових функцій стало запровадження можливості для власників каналів організовувати розіграші та роздавати призи випадково серед своїх підписників.

Ця функція дозволяє гарантувати чесність та прозорість результатів розіграшу, що раніше не завжди було можливим у соціальних мережах та месенджерах.

При організації розіграшу, ініціатор може визначити кількість переможців, встановити терміни проведення та налаштувати додаткові параметри, такі як обмеження участі тільки для нових передплатників або жителів певних країн. Також організатор може вказати інші канали, на які потрібно підписатися для участі у розіграші.

Організація розіграшу у Telegram (фото: Telegram)

За замовчуванням, переможці отримують подарункові коди для безкоштовної підписки на Telegram Premium, проте організатор може додати власні призи. Для забезпечення надійності, що переможці отримають свій виграш, адміністратору потрібно попередньо сплатити відповідну кількість передплат через PremiumBot або Fragment.

Кожна розіграна передплата Telegram Premium приносить каналу чотири голоси, які не можна передати. Вони допомагають підвищити статус каналу та розширити можливості його власника.

Цю нову функцію супроводжує великий розіграш від Павла Дурова, під час якого підписники його каналу можуть виграти 10 000 кодів на 6 місяців Telegram Premium.

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Крім того, внесено зміни до системи розподілу голосів для передплатників Premium: тепер кожен користувач має не один, а одразу чотири голоси. Якщо ви придбали підписку самостійно, ви розпоряджуєтеся всіма чотирма голосами, і можете проголосувати за один канал або розподілити голоси між кількома.

Якщо підписку подарували вам, то ви отримуєте один голос, а три залишаються у відправника. У разі перемоги у розіграші, всі чотири голоси виявляються у організаторів, і виграна Premium підписка надає лише основні переваги, такі як відсутність реклами та вищий ліміт символів.