Telegram вводить платні повідомлення: кого це торкнеться і навіщо це потрібно

Тепер користувачі можуть зробити листування з незнайомцями платним, отримуючи за це зірки Telegram. Це не тільки захищає від спаму, а й дає змогу монетизувати свою увагу.

Додатково в нових чатах тепер відображається інформація про співрозмовника, включно з його країною, датою реєстрації та спільними групами. Це допоможе швидше розпізнавати шахраїв і уникати небажаних контактів.

Як виглядає платне спілкування в Telegram (gif: Telegram)

Також зірки Telegram тепер можна використовувати для оплати підписки Telegram Premium і виводити через платформу Fragment. Власники груп отримали можливість керувати балансом зірок, а бізнес - додаткові знижки на надсилання перевірочних кодів через Telegram Gateway.

Крім того, користувачі Android тепер можуть транслювати відео на Chromecast, а в профілях з'явилася функція закріплення подарунків.