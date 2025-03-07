RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Telegram вводит платные сообщения: кого это коснется и зачем это нужно

В Telegram можно отправлять сообщения за деньги (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В мартовском обновлении Telegram появились новые функции, позволяющие публичным личностям и авторам контента контролировать входящие сообщения и монетизировать свою популярность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Теперь пользователи могут сделать переписку с незнакомцами платной, получая за это звезды Telegram. Это не только защищает от спама, но и позволяет монетизировать свое внимание. 

Дополнительно в новых чатах теперь отображается информация о собеседнике, включая его страну, дату регистрации и общие группы. Это поможет быстрее распознавать мошенников и избегать нежелательных контактов. 

Как выглядит платное общение в Telegram (gif: Telegram)

Также звезды Telegram теперь можно использовать для оплаты подписки Telegram Premium и выводить через платформу Fragment. Владельцы групп получили возможность управлять балансом звезд, а бизнес - дополнительные скидки на отправку проверочных кодов через Telegram Gateway. 

Кроме того, пользователи Android теперь могут транслировать видео на Chromecast, а в профилях появилась функция закрепления подарков. 

Читайте РБК-Украина в Google News
TelegramПриложение