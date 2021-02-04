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В Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества: будьте осторожны!

Автор: Анна Шиканова

Мошенники изобрели новый способ обмана пользователей с помощью бота в Telegram. Этот бот подменяет номера исходящих вызовов и меняет голоса. Для того чтобы обмануть пользователя аферистам больше не нужны специальные программы.

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В программе Telegram есть встроенная IP-телефония и преступникам теперь нет нужды устанавливать специальные программы на телефон.

Как работает схема

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер пользователя и номер, который абонент должен увидеть. После совершения звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, и это открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему.

Чем опасна схема мошенников

Эта схема очень опасна, так как мошенник может использовать данные родственников, друзей и даже работодателя, чтобы выманить деньги у жертвы. Преступник может указать в боте номер телефона абонента, который есть у пользователя в записной книге. При звонке у жертвы отобразится его контакт из списка известных абонентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники в Украине начали взламывать страницы в соцсетях и воровать личные данные.

А также рассказывали о том, что украинцам начали продавать липовые справки об отсутствии COVID-19 для выезда за границу.

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