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У Telegram процвітає абсолютно новий вид шахрайства: будьте обережні!

Автор: Анна Шиканова

Шахраї винайшли новий спосіб обману користувачів за допомогою бота в Telegram. Цей бот підміняє номери вихідних дзвінків і змінює голоси. Для того, щоб обдурити користувача аферистам більше не потрібні спеціальні програми.

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Як аферисти навчилися виманювати гроші в українців з допомогою Telegram – читайте в Styler.

У програмі Telegram є вбудована IP-телефонія і злочинцям тепер немає потреби встановлювати спеціальні програми на телефон.

Як працює схема

Після оплати бот дозволяє ввести в спеціальне поле номер користувача і номер, який абонент повинен побачити. Після здійснення дзвінка користувачеві не потрібно виходити з Telegram, і це відкриває доступ до технології підміни номера будь-якому користувачеві.

Чим небезпечна схема шахраїв

Ця схема дуже небезпечна, через те, що шахрай може використовувати дані родичів, друзів і навіть роботодавця, щоб виманити гроші у жертви. Злочинець може вказати в боті номер телефону абонента, який є у користувача в записній книжці. При дзвінку у жертви зобразиться його контакт зі списку відомих абонентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї в Україні почали зламувати сторінки в соцмережах і красти особисті дані.

А також розповідали про те, що українцям почали продавати липові довідки про відсутність COVID-19 для виїзду за кордон.

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