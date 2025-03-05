Telegram готує круте оновлення: що зміниться в месенджері

Популярний месенджер Telegram продовжує розвивати платформу, пропонуючи користувачам нові можливості. Очікується, що нові функції можуть з'явитися в застосунку найближчими місяцями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які нововведення може представити Telegram в найближчі місяці.

Платні повідомлення в групах

Однією з найбільш обговорюваних змін стане можливість надсилати повідомлення в спеціальні групи тільки за плату. Власники таких груп зможуть самостійно встановлювати вартість надсилання повідомлень, при цьому максимальна сума становитиме 10 000 "зірок" - внутрішньої валюти Telegram.

Цей крок може стати новим способом монетизації для адміністраторів спільнот, проте поки залишається відкритим питання, наскільки затребуваною виявиться така модель серед користувачів.

Нова система захисту від шахраїв

Ще одним важливим нововведенням стане відображення розширеної інформації про незнайомі контакти. Перед початком спілкування користувачі зможуть побачити:

Країну реєстрації номера

Дату реєстрації акаунта в Telegram

Загальні групи з цим користувачем

Наявність офіційної верифікації профілю.

Ця функція спрямована на боротьбу з шахрайством і допоможе користувачам більш усвідомлено підходити до спілкування з незнайомцями, знижуючи ризики, пов'язані з підробкою особистості.

Підтримка Chromecast для фото і відео

Telegram також додасть підтримку Chromecast, що дасть змогу транслювати фотографії та відеоролики на великі екрани, наприклад, телевізори або інші сумісні пристрої. Ця функція буде корисною для користувачів, які хочуть переглядати контент у зручнішому форматі, не використовуючи сторонні додатки.

Використання "зірок" для купівлі Premium

Нова система "зірок", які можна заробляти, отримувати або вигравати, отримає додаткові можливості. У майбутньому користувачі зможуть використовувати "зірки" для купівлі підписки Telegram Premium, а також виводити їх через сервіс Fragment. Це має зробити внутрішню валюту Telegram більш функціональною і зручною у використанні.

Візуальні зміни та NFT-фони

Серед менш значних оновлень - можливість встановлення фону профілю із зображенням подарунка NFT. Якщо такий подарунок встановлено як статус, він також зможе відображатися в профілі. Крім того, користувачі зможуть "закріплювати" (pin) подарунки у своєму профілі, надаючи йому індивідуальності.

Telegram продовжує впроваджувати інновації, розширюючи функціональність месенджера як платформи для спілкування, монетизації контенту і захисту користувачів. Очікується, що оновлення стануть доступними у найближчі місяці.

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