Телефон буде "літати". 10 секретних функцій Android, які прискорять його роботу

Тримайте свою ОС Android в актуальному стані

Дуже важливо підтримувати операційну систему телефону в актуальній версії Android, яка доступна для вашого пристрою. Оновлення Android допомагає уникнути загроз, які можуть негативно позначитися на продуктивності, а також підтримує оптимальну роботу телефону та акумулятора.

Нові версії Android включають покращені функції для підвищення продуктивності, такі як оптимізовані інструменти багатозадачності та покращене керування повідомленнями. Android 15 обіцяє корисні оновлення, включаючи зручний поділ ETA з Android Auto та покращення в робочому процесі документів та штучному інтелекті.

Підтримуйте актуальність ОС Android (фото: Android Police)

Live Caption - чудова функція для зручності та доступності

Live Caption - це класна функція, яка динамічно генерує субтитри для звуку, що відтворюється на вашому пристрої. Це корисна функція для людей із порушеннями слуху.

Live Caption має перевагу, оскільки вона вбудована на самому пристрої. Таким чином, опція працює в офлайн-режимі із завантаженим контентом. Ви можете знайти Live Caption у меню "Налаштування", "Доступність" на вашому пристрої Android.

Live Caption генерує субтитри для звуку (фото: Android Police)

Quick Share забезпечує швидкий та простий обмін файлами між користувачами Android

Android пропонує свою версію AirDrop - Quick Share, яка дозволяє швидко і легко передавати файли між сусідніми користувачами Android. Технологія використовує Wi-Fi з прямим підключенням, щоб забезпечити швидку та стабільну передачу великих файлів.

Для активації Quick Share просто проведіть вниз з верхньої частини екрана, щоб відкрити швидкі налаштування, та увімкніть Quick Share. Ця опція з'являється в меню обміну додатками.

До 2024 року Samsung мала свою власну технологію обміну файлами, яка не завжди була сумісна з іншими брендами Android. Ці технології об'єдналися на початку цього року, і тепер це не повинно бути проблемою, якщо пристрій працює на актуальній версії операційної системи Android.

Quick Share дозволяє передавати файли між користувачами Android (фото: Android Police)

Режим однорукого керування допомагає під час використання великих телефонів

Великі телефони багато в чому чудові. Вони забезпечують захоплюючий досвід взаємодії з медіа та полегшують читання інформації порівняно з меншими пристроями. Однак навігація може бути незручною, якщо у вас не дуже великі руки, особливо у русі. Саме тут допомагає режим однорукого керування Android.

Цей режим зменшує активну область екрана, щоб її можна було зручно використовувати однією рукою.

Режим керування однією рукою зменшує активну область екрана до меншого простору (фото: Android Police)

Віджети виводять важливу інформацію на головний екран

Віджети на головному екрані Android надають зручний спосіб взаємодіяти з додатками, що часто використовуються, без їх відкриття. Віджети доступні для багатьох застосунків, включаючи Google Search, Keep та Calendar, а також для погодних та музичних додатків. Витратити кілька хвилин на налаштування віджетів на головному екрані - це чудовий спосіб підвищити продуктивність.

Додати віджети просто. Натисніть та утримуйте порожнє місце на головному екрані, виберіть “Віджети”, і можете починати їх додавати.

Віджети розміщують важливу інформацію на головному екрані (фото: Android Police)

Режим розділеного екрану дозволяє працювати з двома додатками одночасно

Огляд нещодавно використаних застосунків також надає доступ до режиму розділеного екрана, який ділить дисплей на дві частини для роботи з двома додатками. Це може бути корисним, наприклад, для порівняння інформації з пошти та WhatsApp.

Щоб скористатися режимом розділеного екрана, торкніться кнопки над одним із застосунків, виберіть "Розділити зверху" та другий додаток для створення розділеного дисплея.

В Android 14 та пізніх версіях ви можете перетягувати текст, зображення та файли між двома додатками в режимі розділеного екрана. Однак варто відзначити, що не всі застосунки, включаючи Gemini, сумісні з цим режимом.

При розділеному екрані можна працювати одночасно з двома додатками (фото: Android Police)

Огляд останніх застосунків надає швидкий доступ до них

Огляд останніх додатків Android - це місце, де ви можете керувати відкритими застосунками та виконувати багатозадачність як професіонал.

Проведіть пальцем вгору та утримуйте його від нижнього краю екрана, щоб відкрити карусель нещодавно використаних додатків.

Хоча тут немає нічого революційного, використання недавніх застосунків заощаджує час у порівнянні з пошуком значка додатка на головному екрані.

Швидкий доступ до програм (фото: Android Police)

Процедури Google Assistant автоматизують повсякденні завдання

Google Assistant на базі ШІ полегшує ваше життя, відповідаючи на запитання, допомагаючи з повсякденними справами та надаючи центр голосового управління для розумних пристроїв. Процедури Google Assistant максимально збільшують продуктивність помічника, автоматизуючи низку дій за допомогою однієї голосової команди або тригера.

Наприклад, ви можете активувати ранкову рутину, сказавши: "Google, доброго ранку". В результаті може увімкнутися світло або зачитатися прогноз. Щоб розпочати, відкрийте застосунок Google Home та виберіть пункт "Автоматизація".

Google Assistant (фото: Android Police)

Режим сну допомагає вам спокійно спати

Досягнення спокою під час сну - ключ до підтримки продуктивності протягом дня. Режим сну на Android допоможе вам у цьому. Він переводить телефон у режим “Не турбувати”, затемнює шпалери та перемикає екран у відтінки сірого, що є заспокійливою альтернативою синьому світлу, яке може порушувати сон.

Як і режим “Фокус”, опцію “Час сну” можна налаштувати відповідно до вашого особистого графіка сну, під час якого він активуватиметься. Навіть якщо ви не можете встояти від того, щоб не взяти телефон, коли цього не слід робити, режим “Час сну” допоможе вам відстежувати активність та надасть звіти.

Доступ до налаштувань можна отримати через меню “Налаштування”, розділ “Цифровий добробут та батьківський контроль”.

Функція "Режим сну" (фото: Android Police)

Режим фокусування припиняє потік сповіщень

Режим фокусування на Android допомагає зупинити потік сповіщень, які відволікають вашу увагу. Ніщо так не заважає, як додатки, які надсилають порожні сповіщення щохвилини.

В Android 14 можна індивідуально вибрати додатки, які будуть заглушені, або налаштувати розклад для їхнього відключення під час навчання або роботи. Доступ до режиму фокусування можна отримати через меню “Налаштування”, розділ “Цифровий добробут та батьківський контроль”.

Режим фокусування (фото: Android Police)