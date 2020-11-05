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В теле человека нашли ткань, устойчивую к COVID-19: что это значит

Четверг 05 ноября 2020 07:21
В теле человека нашли ткань, устойчивую к COVID-19: что это значит
В теле человека нашли устойчивую к коронавирусу ткань (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Ученые не доказали, что коронавирус может проникнуть в организм через глаза

Ученые обнаружили, что одна из тканей в глазном яблоке является устойчивой к коронавирусной инфекции. Как сообщали ученые ранее, COVID-19 можно подхватить, если инфекционные агенты попадут на слизистую оболочку глаз в том числе. Новые данные свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые ткани действительно могут быть устойчивы к SARS-CoV-2, даже если они восприимчивы к другим видам вирусов. Об этом говорится в публикации Science Alert.

В новом исследовании ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что роговица – прозрачный купол в передней части глаза, который покрывает радужную оболочку и зрачок – оказалась устойчивой к коронавирусной инфекции экспериментальным путем.

"Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы к COVID-19. Но каждая донорская роговица, которую мы тестировали, была устойчива к новому коронавирусу", - говорит молекулярный микробиолог Джонатан Дж. Майнер, главный автор исследования.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 людей, а также мышей исследователи подвергли ткань глаза воздействию трех отдельных вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1). Эксперимент показал, что в эксплантах роговицы человека (которые также содержали ткань конъюнктивы, мембрану, покрывающую остальную часть передней части глаза) вирус герпеса и Зика был способен реплицироваться в ткани, но тесты не показали никаких признаков репликации коронавируса.

"Известно, что роговица и конъюнктива имеют рецепторы для нового коронавируса, но в наших исследованиях мы обнаружили, что вирус не реплицируется в роговице", – говорит автор исследования и офтальмолог Раджендра Апте.

Не вдаваясь в подробности, исследователи пока предполагают, что устойчивость роговицы человека к коронавирусу "вероятно, регулируется особым противовирусным путем". Что это за путь, мы до сих пор не знаем, и команда говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

Ранее ученые назвали еще один симптом коронавируса, на который раньше не обращали внимания.

Напомним, что недавно врач дала объяснение, почему тесты на коронавирус могут ошибаться.

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