В теле человека нашли ткань, устойчивую к COVID-19: что это значит

В теле человека нашли устойчивую к коронавирусу ткань (коллаж: РБК-Украина)

Ученые не доказали, что коронавирус может проникнуть в организм через глаза

Ученые обнаружили, что одна из тканей в глазном яблоке является устойчивой к коронавирусной инфекции. Как сообщали ученые ранее, COVID-19 можно подхватить, если инфекционные агенты попадут на слизистую оболочку глаз в том числе. Новые данные свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые ткани действительно могут быть устойчивы к SARS-CoV-2, даже если они восприимчивы к другим видам вирусов. Об этом говорится в публикации Science Alert.

В новом исследовании ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что роговица – прозрачный купол в передней части глаза, который покрывает радужную оболочку и зрачок – оказалась устойчивой к коронавирусной инфекции экспериментальным путем.

"Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы к COVID-19. Но каждая донорская роговица, которую мы тестировали, была устойчива к новому коронавирусу", - говорит молекулярный микробиолог Джонатан Дж. Майнер, главный автор исследования.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 людей, а также мышей исследователи подвергли ткань глаза воздействию трех отдельных вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1). Эксперимент показал, что в эксплантах роговицы человека (которые также содержали ткань конъюнктивы, мембрану, покрывающую остальную часть передней части глаза) вирус герпеса и Зика был способен реплицироваться в ткани, но тесты не показали никаких признаков репликации коронавируса.

"Известно, что роговица и конъюнктива имеют рецепторы для нового коронавируса, но в наших исследованиях мы обнаружили, что вирус не реплицируется в роговице", – говорит автор исследования и офтальмолог Раджендра Апте.

Не вдаваясь в подробности, исследователи пока предполагают, что устойчивость роговицы человека к коронавирусу "вероятно, регулируется особым противовирусным путем". Что это за путь, мы до сих пор не знаем, и команда говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

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