В тілі людини знайшли тканину, стійку до COVID-19: що це значить

В тілі людини знайшли стійку до коронавірусу тканину (колаж: РБК-Україна)

Вчені не довели, що коронавірус може проникнути в організм через очі

Вчені виявили, що одна з тканин в очному яблуці є стійкою до коронавірусної інфекції. Як повідомляли раніше вчені, COVID-19 можна підхопити, якщо інфекційні агенти потраплять на слизову оболонку очей у тому числі. Нові дані свідчать про те, що, принаймні, деякі тканини дійсно можуть бути стійкі до SARS-CoV-2, навіть якщо вони сприйнятливі до інших видів вірусів. Про це йдеться у публікації Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявили, що рогівка – прозорий купол в передній частині ока, який покриває райдужну оболонку і зіницю – виявилася стійкою до коронавірусної інфекції експериментальним шляхом.

"Наші результати доводять, що всі рогівки стійкі до COVID-19. Але кожна донорська рогівка, яку ми тестували, була стійка до нового коронавірусу", - говорить молекулярний мікробіолог Джонатан Дж. Майнер, головний автор дослідження.

В експериментах з використанням тканини рогівки від 25 людей, а також мишей дослідники піддали тканину ока впливу трьох окремих вірусів: SARS-CoV-2, вірусу Зіка та вірусу простого герпесу 1 (ВПГ-1). Експеримент показав, що в эксплантах рогівки людини (які також містили тканину кон'юнктиви, мембрану, що покриває іншу частину передньої частини ока) вірус герпесу і Зіку був здатний реплікуватися в тканині, але тести не показали жодних ознак реплікації коронавіруса.

"Відомо, що рогівка і кон'юнктива мають рецептори для нового коронавіруса, але в наших дослідженнях ми виявили, що вірус не реплікується в рогівці", – говорить автор дослідження та офтальмолог Раджендра Апте.

Не вдаючись в подробиці, дослідники поки припускають, що стійкість рогівки людини до коронавірусу "ймовірно, регулюється особливим противірусним шляхом". Що це за шлях, ми досі не знаємо, і команда каже, що необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити ці висновки.

Раніше вчені назвали ще один симптом коронавіруса, на який раніше не звертали уваги.

Нагадаємо, що нещодавно лікар дала пояснення, чому тести на коронавірус можуть помилятися.