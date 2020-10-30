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Раньше не обращали внимания: ученые назвали еще один симптом коронавируса

Пятница 30 октября 2020 11:23
Раньше не обращали внимания: ученые назвали еще один симптом коронавируса
Ученые назвали новый симптом коронавируса (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Симптом COVID-19 появляется через пару недель и самостоятельно исчезает

Ученые назвали еще один симптом коронавируса, который может появиться в течение четырех недель после заражения. Этот симптом окрестили "ковидными пальцами", так как он проявляется в виде изменений именно на конечностях и выглядит как результат обморожения.

У пациентов с COVID-19 может появиться отек и покраснение на пальцах ног и по внешнему виду оно напоминает легкое обморожение. Этот симптом может проявиться в течение четырех недель и держаться до нескольких месяцев. Об этом сообщили в Международной лиге дерматологических сообществ Американской академии дерматологии, пишет The Telegraph.

"Есть определенная подгруппа пациентов, у которой после заражения COVID-19 появляется воспаление пальцев ног, которое делает их красными и набухшими, а потом они со временем становятся фиолетовыми", - сообщила врач-дерматолог Гарвардской медицинской школы Эстер Фриман.

Она добавила, что этот симптом бывает довольно легкой формы и обычно исчезает сам по себе через несколько недель, без дополнительного лечения. В некоторых случаях врачи фиксировали продолжительность этого симптома до нескольких месяцев.

По данным медиков, в Международном COVID-19 дерматологическом реестре данных этот симптом был зафиксирован приблизительно у половины пациентов, и только 16% из них были госпитализированы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач дала объяснение, почему тесты на коронавирус могут ошибаться.

А также рассказывали о том, что ученые сделали новое заявление о бессимптомном COVID-19.

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Новости Украины Жизнь КоронавируссимптомыCOVID-19

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