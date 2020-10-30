Врач объяснила, почему тесты на COVID-19 могут ошибаться

Почему тесты на коронавирус ошибаются (коллаж РБК-Украина)

Врач рассказала, какую точность имеет ПЦР-тест

Коронавирус у некоторых людей может протекать бессимптомно, а его наличие показывает тест. Можно ли этому верить, если человек чувствует себя прекрасно? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк рассказала, можно ли 100% доверять результату теста на COVID-19. По ее словам, если это быстрые тесты - то у них есть большая погрешность.

"Очень важно понимать, о каких тестах мы говорим. Если говорим о быстрых тестах, мы можем иметь большую погрешность, будут как ложноположительные тесты, так и ложноотрицательные. На сегодняшний день быстрые тесты не используются для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А после них нужно подтверждение методом ИФА или ПЦР", - рассказала врач ТСН.

Сояк отметила, что самым точным тестом является на сегодня ПЦР-тест. Если его результат отрицательный - то этому можно верить. Но все-таки и здесь погрешности существуют.

"И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода. Это нужно понимать. Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных", - рассказала медик.

Как мы ранее сообщали, доктор Комаровский объяснил причины ложных КТ и ПЦР-тестов.