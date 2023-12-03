Текстовий редактор навчився "‎відділяти" людський текст від згенерованого ШІ

У новій версії багатофункціонального текстового редактора iA Writer 7 представлена нова функція Autorship, яка дозволяє відмічати текст, створений системами генеративного штучного інтелекту, такими як ChatGPT.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Введений користувачем текст відображається чорним кольором, але при необхідності згенеровані фрагменти ШІ можуть бути виділені сірим. Це зроблено для того, щоб автор, редагуючи машинну творчість, міг визначити, яка частина тексту є оригінальною роботою, а яка була створена ШІ.
Такий підхід дозволяє уникнути побоювань про те, що штучний інтелект стане "письменником-примарою", який позбавляє людину власного голосу. Нова функція обмежує роль ШІ як "партнера в діалозі", який "спонукає думати і писати краще".
Функція Autorship не повністю автоматизована: при копіюванні як питання до ШІ, так і його відповіді з діалогового інтерфейсу, останній буде вставлений сірим кольором без додаткових команд. Однак, якщо копіювати лише відповідь, потрібно буде вибрати відповідну опцію у підменю, що випадає.
"Вам вирішувати, наскільки чесними ви хочете бути із самим собою", - пояснили таку роботу функції розробники iA Writer.
Іншими словами, вона призначена не для виявлення плагіату або примусового маркування згенерованого ШІ контенту, а для того, щоб представники творчих професій мали інструмент, що дозволяє побачити межу між власним текстом і роботою ШІ.
Поки Autorship доступна у програмах для macOS, iOS та iPadOS, а в перспективі з'явиться у версіях під Windows та Android.
Примітно, що творці iA Writer опублікували специфікацію функції на GitHub, запропонувавши інтегрувати її та розробникам інших програм, "в ідеалі" задавши новий стандарт.
Раніше ми писали, що в додатку для Android з'явиться функція, яка автоматично створюватиме списки справ замість вас.
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