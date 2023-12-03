Текстовий редактор навчився "‎відділяти" людський текст від згенерованого ШІ

У новій версії багатофункціонального текстового редактора iA Writer 7 представлена нова функція Autorship, яка дозволяє відмічати текст, створений системами генеративного штучного інтелекту, такими як ChatGPT.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Введений користувачем текст відображається чорним кольором, але при необхідності згенеровані фрагменти ШІ можуть бути виділені сірим. Це зроблено для того, щоб автор, редагуючи машинну творчість, міг визначити, яка частина тексту є оригінальною роботою, а яка була створена ШІ.

Такий підхід дозволяє уникнути побоювань про те, що штучний інтелект стане "письменником-примарою", який позбавляє людину власного голосу. Нова функція обмежує роль ШІ як "партнера в діалозі", який "спонукає думати і писати краще".

Як це працює

Функція Autorship не повністю автоматизована: при копіюванні як питання до ШІ, так і його відповіді з діалогового інтерфейсу, останній буде вставлений сірим кольором без додаткових команд. Однак, якщо копіювати лише відповідь, потрібно буде вибрати відповідну опцію у підменю, що випадає.

"Вам вирішувати, наскільки чесними ви хочете бути із самим собою", - пояснили таку роботу функції розробники iA Writer.

Іншими словами, вона призначена не для виявлення плагіату або примусового маркування згенерованого ШІ контенту, а для того, щоб представники творчих професій мали інструмент, що дозволяє побачити межу між власним текстом і роботою ШІ.

Поки Autorship доступна у програмах для macOS, iOS та iPadOS, а в перспективі з'явиться у версіях під Windows та Android.

Примітно, що творці iA Writer опублікували специфікацію функції на GitHub, запропонувавши інтегрувати її та розробникам інших програм, "в ідеалі" задавши новий стандарт.