Текстовый редактор научился "отделять" человеческий текст от сгенерированного ИИ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Вводимый пользователем текст отображается черным цветом, но при необходимости сгенерированные фрагменты ИИ могут быть выделены серым. Это сделано для того, чтобы автор, редактируя машинное творчество, мог определить, какая часть текста является оригинальной работой, а какая была создана ИИ.

Такой подход позволяет избежать опасений о том, что искусственный интеллект станет "писателем-призраком", лишающим человека собственного голоса. Новая функция ограничивает роль ИИ как "партнера в диалоге", который "побуждает думать и писать лучше".

Как это работает

Функция Autorship не полностью автоматизирована: при копировании как вопроса к ИИ, так и его ответа по диалоговому интерфейсу, последний будет вставлен серым цветом без дополнительных команд. Однако, если копировать только ответ, нужно будет выбрать соответствующую опцию в выпадающем подменю.

"Вам решать, насколько честны вы хотите быть с самим собой", - объяснили такую работу функции разработчики iA Writer.

Иными словами, она предназначена не для выявления плагиата или принудительной маркировки сгенерированного ИИ контента, а для того, чтобы представители творческих профессий имели инструмент, позволяющий увидеть границу между собственным текстом и работой ИИ.

Пока Autorship доступна в программах для MacOS, iOS и iPadOS, а в перспективе появится в версиях под Windows и Android.

Примечательно, что создатели iA Writer опубликовали спецификацию функции GitHub, предложив интегрировать ее и разработчикам других программ, "в идеале" задав новый стандарт.