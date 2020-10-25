Техогляд в Україні не пройдуть 3 млн авто: у МВС розповіли, що чекає на водіїв

Техогляд в Україні (колаж РБК-Україна)

У Головному сервісному центрі МВС запропонували вихід для власників "проблемних" авто

Обов'язковий техогляд в Україні після впровадження поставить перед 7 мільйонами власників легкових авто ряд викликів - очікується, що кожна третя машина не зможе його пройти.

Про це заявив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов, передає Avtosota.

Разом з тим він наголошує, що техогляд потрібен "на 100 відсотків".

"Розумію проблему для тих, хто його буде проходити. Є транспортні засоби, які за своїми технічними характеристиками в принципі не відповідають нормам. В багатьох старих моделях авто не передбачені каталізатори. Вони не мають шансів пройти цей огляд. Таких машин близько 2,5-3 мільйонів", - розповів Смольянінов.

На його думку, з такої складної ситуації можна знайти вихід. Зокрема, застосувати для автомобілістів "перехідний період", або ввести обмеження на пересування для таких транспортних засобів певними ділянками доріг.

"Якщо дорога державного або населений пункт обласного значення, я б по них такі авто до пересування не допускав. Але якщо пенсіонер-автовласник живе в селі або за містом, нехай спокійно їздить косити траву і складає її собі у багажник", - запропонував Смольянінов.

Представник Головного сервісного центру МВС вважає, що не обов'язково повністю обмежувати експлуатацію "проблемних" машин.

"Тут вже питання до спеціалістів екологічної та технологічної безпеки. Лабораторії перевіряють транспортні засоби на підставі тих вимог, які визначаються технічними умовами. Як ці умови прописати, так лабораторії та будуть проводити огляд", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, коли в Україні введуть обов'язковий техогляд.

Також ми писали про те, що обов'язковий техогляд буде відрізнятися від колишнього, який застосовувався в Україні до 2011 року.