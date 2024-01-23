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Технологии будущего. Как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT

Вторник 23 января 2024 08:00
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Технологии будущего. Как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT ИИ является удобным инструментом для кандидатов и рекрутеров (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Как подготовиться к собеседованию с рекрутером или HR-специалистом с помощью ChatGPT знают не все. Однако искусственный интеллект действительно может существенно помочь и повысить шансы получить желаемую должность

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что кандидатам и рекрутерам нужно знать о ChatGPT, а также как искусственный интеллект может помочь подготовиться к собеседованию.

При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, ITExpert, Wikipedia.

Основное про ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала лаборатория исследований искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Прототип ChatGPT был выпущен 30 ноября 2022 года.

Из-за детальности и четкости ответов, его популярность среди пользователей выросла невероятно быстро, хотя фактическая точность ответов подвергалась критике.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после продолжительных переговоров с представителями OpenAI ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

14 марта 2023 года OpenAI представили модель чат-бота под названием GPT-4.

Она стала доступной для пользователей платной версии ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот получил возможность обрабатывать не только текст, но и изображения.

С 26 июля 2023 года пользователям стала доступна официальная версия ChatGPT для устройств на ОС Android. Немного позже ChatGPT заработал и на iOS.

Технологии будущего. Как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT

ChatGPT работает на разных гаджетах (скриншот: play.google.com)

Как ИИ поможет подготовиться к собеседованию

Подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT на самом деле не так уж трудно. На какую бы вакансию вы не претендовали, ИИ пригодится, поскольку может:

  • проанализировать требования той или иной вакансии и дать советы - какие знания и навыки нужны кандидату, чтобы получить оффер
  • составить список типичных вопросов для собеседования по конкретной должности
  • ответить на них и объяснить, как лучше всего выполнить то или иное задание
  • прописать сценарии, связанные с межличностными навыками
  • подготовить кандидата к техническому интервью в IT-сфере
  • "сыграть" роль рекрутера - провести имитационное собеседование и дать фидбек (обратную связь)
  • помочь с подготовкой вопросов к рекрутеру
  • усовершенствовать резюме кандидата или мотивационные письма

В целом ChatGPT может помочь кандидату на любую должность в любой сфере. В то же время, это не означает, что нужно просто скопировать и заучить его ответы или советы.

Во-первых, следует проверять всю полученную от ИИ информацию. Во-вторых, человеческий фактор всегда является решающим, ведь без ваших личных знаний, умений и навыков получить работу и добиться в ней успеха вряд ли получится.

Офис, Бизнес, Бухгалтер

Искусственный интеллект не может заменить человека (иллюстративное фото: pixabay.com)

Полезен ли ChatGPT для рекрутеров

Работа рекрутеров или HR-специалистов - другая сторона медали. В ее основе лежит регулярная коммуникация со многими людьми (кандидатами, клиентами, разработчиками и т.п.), анализ полученной информации и множество других задач.

Здесь искусственный интеллект также может помочь:

  • подыскать кандидатов, учитывая необходимые навыки и опыт специалистов, указанный на разных платформах (LinkedIn, Indeed, Glassdoor и т.д.)
  • проанализировать профили кандидатов - оценить соответствие навыков и опыта требованиям конкретной вакансии, что существенно сэкономит время рекрутера
  • персонализировать сообщения, чтобы повысить вероятность ответа кандидата на запрос рекрутера
  • написать сообщения и тексты касательно имеющихся вакансий, адаптировать их к разным аудиториям или платформам
  • анализировать тренды, популярность тех или иных технологий либо других факторов, влияющих на поиск и привлечение кандидатов
  • поддерживать разные процессы (подготовку документов, планирование собеседований и т.д.)

Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.

Читайте также о ряде джобхаков - как подготовиться к техническому интервью и пройти собеседование в IT.

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