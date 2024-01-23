Технологии будущего. Как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT
Как подготовиться к собеседованию с рекрутером или HR-специалистом с помощью ChatGPT знают не все. Однако искусственный интеллект действительно может существенно помочь и повысить шансы получить желаемую должность
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что кандидатам и рекрутерам нужно знать о ChatGPT, а также как искусственный интеллект может помочь подготовиться к собеседованию.
При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, ITExpert, Wikipedia.
Основное про ChatGPT
ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала лаборатория исследований искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.
Прототип ChatGPT был выпущен 30 ноября 2022 года.
Из-за детальности и четкости ответов, его популярность среди пользователей выросла невероятно быстро, хотя фактическая точность ответов подвергалась критике.
18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после продолжительных переговоров с представителями OpenAI ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.
14 марта 2023 года OpenAI представили модель чат-бота под названием GPT-4.
Она стала доступной для пользователей платной версии ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот получил возможность обрабатывать не только текст, но и изображения.
С 26 июля 2023 года пользователям стала доступна официальная версия ChatGPT для устройств на ОС Android. Немного позже ChatGPT заработал и на iOS.
ChatGPT работает на разных гаджетах (скриншот: play.google.com)
Как ИИ поможет подготовиться к собеседованию
Подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT на самом деле не так уж трудно. На какую бы вакансию вы не претендовали, ИИ пригодится, поскольку может:
- проанализировать требования той или иной вакансии и дать советы - какие знания и навыки нужны кандидату, чтобы получить оффер
- составить список типичных вопросов для собеседования по конкретной должности
- ответить на них и объяснить, как лучше всего выполнить то или иное задание
- прописать сценарии, связанные с межличностными навыками
- подготовить кандидата к техническому интервью в IT-сфере
- "сыграть" роль рекрутера - провести имитационное собеседование и дать фидбек (обратную связь)
- помочь с подготовкой вопросов к рекрутеру
- усовершенствовать резюме кандидата или мотивационные письма
В целом ChatGPT может помочь кандидату на любую должность в любой сфере. В то же время, это не означает, что нужно просто скопировать и заучить его ответы или советы.
Во-первых, следует проверять всю полученную от ИИ информацию. Во-вторых, человеческий фактор всегда является решающим, ведь без ваших личных знаний, умений и навыков получить работу и добиться в ней успеха вряд ли получится.
Искусственный интеллект не может заменить человека (иллюстративное фото: pixabay.com)
Полезен ли ChatGPT для рекрутеров
Работа рекрутеров или HR-специалистов - другая сторона медали. В ее основе лежит регулярная коммуникация со многими людьми (кандидатами, клиентами, разработчиками и т.п.), анализ полученной информации и множество других задач.
Здесь искусственный интеллект также может помочь:
- подыскать кандидатов, учитывая необходимые навыки и опыт специалистов, указанный на разных платформах (LinkedIn, Indeed, Glassdoor и т.д.)
- проанализировать профили кандидатов - оценить соответствие навыков и опыта требованиям конкретной вакансии, что существенно сэкономит время рекрутера
- персонализировать сообщения, чтобы повысить вероятность ответа кандидата на запрос рекрутера
- написать сообщения и тексты касательно имеющихся вакансий, адаптировать их к разным аудиториям или платформам
- анализировать тренды, популярность тех или иных технологий либо других факторов, влияющих на поиск и привлечение кандидатов
- поддерживать разные процессы (подготовку документов, планирование собеседований и т.д.)
Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.
Читайте также о ряде джобхаков - как подготовиться к техническому интервью и пройти собеседование в IT.