Технологии будущего. Как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT

Как подготовиться к собеседованию с рекрутером или HR-специалистом с помощью ChatGPT знают не все. Однако искусственный интеллект действительно может существенно помочь и повысить шансы получить желаемую должность

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что кандидатам и рекрутерам нужно знать о ChatGPT, а также как искусственный интеллект может помочь подготовиться к собеседованию.

Основное про ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала лаборатория исследований искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Прототип ChatGPT был выпущен 30 ноября 2022 года.

Из-за детальности и четкости ответов, его популярность среди пользователей выросла невероятно быстро, хотя фактическая точность ответов подвергалась критике.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после продолжительных переговоров с представителями OpenAI ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

14 марта 2023 года OpenAI представили модель чат-бота под названием GPT-4.

Она стала доступной для пользователей платной версии ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот получил возможность обрабатывать не только текст, но и изображения.

С 26 июля 2023 года пользователям стала доступна официальная версия ChatGPT для устройств на ОС Android. Немного позже ChatGPT заработал и на iOS.

ChatGPT работает на разных гаджетах (скриншот: play.google.com)

Как ИИ поможет подготовиться к собеседованию

Подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT на самом деле не так уж трудно. На какую бы вакансию вы не претендовали, ИИ пригодится, поскольку может:

проанализировать требования той или иной вакансии и дать советы - какие знания и навыки нужны кандидату, чтобы получить оффер

составить список типичных вопросов для собеседования по конкретной должности

ответить на них и объяснить, как лучше всего выполнить то или иное задание

прописать сценарии, связанные с межличностными навыками

подготовить кандидата к техническому интервью в IT-сфере

"сыграть" роль рекрутера - провести имитационное собеседование и дать фидбек (обратную связь)

помочь с подготовкой вопросов к рекрутеру

усовершенствовать резюме кандидата или мотивационные письма

В целом ChatGPT может помочь кандидату на любую должность в любой сфере. В то же время, это не означает, что нужно просто скопировать и заучить его ответы или советы.

Во-первых, следует проверять всю полученную от ИИ информацию. Во-вторых, человеческий фактор всегда является решающим, ведь без ваших личных знаний, умений и навыков получить работу и добиться в ней успеха вряд ли получится.

Искусственный интеллект не может заменить человека (иллюстративное фото: pixabay.com)

Полезен ли ChatGPT для рекрутеров

Работа рекрутеров или HR-специалистов - другая сторона медали. В ее основе лежит регулярная коммуникация со многими людьми (кандидатами, клиентами, разработчиками и т.п.), анализ полученной информации и множество других задач.

Здесь искусственный интеллект также может помочь: