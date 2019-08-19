Я тебя сейчас сломаю, сиди на жо*е ровно: потасовка таксиста с пассажиром в Киеве "порвала" сеть

В Киеве таксист и пассажир устроили потасовку прямо во время движения авто. Инцидент был снят на видео - клиент на камеру телефона фиксировал происходящее. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Молодой человек, который воспользовался такси, столкнулся с грубым поведением водителя, который к тому-же нарушал правила дорожного движения.

На 3-минутной записи пассажир жалуется на стиль вождения таксиста, спрашивает - откуда он. Водитель, который напоминает иностранца и имеет специфический акцент - начинает перепалку с клиентом, которая вскоре превращается в потасовку. При этом движение авто не прекращает - все происходит прямо на ходу.

"Я тебя сейчас сломаю, вырублю, дружище, у меня есть видео, понял? Сиди молча на жо*е ровно", - говорит заказчик.

Нужно сказать, что парень также грубит таксисту и даже угрожает физической расправой. Также он жалуется, что опоздал на встречу.

В Киеве таксист и пассажир устроили потасовку во время езды (Фото: скриншот)

Затем после остановки между ними снова начинается драка. Молодой человек изъял у водителя ключи и хочет дождаться приезда "группы поддержки", чтобы они разобрались с таксистом - нарушителем ПДД.

"Тот момент, когда ожидаешь нормального сервиса, а получаешь водителя из сериала. И все бы вроде смешно, но кроме забавной внешности, водитель реально подвергал опасности окружающих. Пассажиру пришлось вызвать "группу поддержки", потому что реально неизвестно чем бы это закончилось. Таксиха 571, так как, норм водитель?" - говорится в описании к ролику.

Нужно сказать, что пользователи сети неоднозначно восприняли ролик - кое-кто раскритиковал таксиста за его поведение за рулем, однако многие отметили, что парень сам провоцировал таксиста и степень его вины также велика.

Зачем провоцировать водителя во время движения? Отказался бы от поездки и пожаловался бы в службу. Видно же, что водитель не в себе. На**ен это шоу?

Автор клоун, не нравится - выйди из машины, отправь жалобу если уж так хочется. А цирк устраивать, не гоже взрослому человеку.

Автор видео неадекват еще больше 100500%;

До*бали водилу и сделали из него неадеквата, лично я этого недоблогера выбросил бы еще раньше. Взять не таксиста, а любого человека на его робочем месте и такую шляпу с камерой, интересно сколько бы прошло времени до первого пинка?)

На видео нет доказательств неадекватности водителя. Пассажир его провоцировал. Видео резаное и смонтировано. Я пассажиру не верю.

Ара блин джигит. Что-то в последнее время их чем дальше, тем больше... А пацан молодец.

Достойны друг друга. Далеко не уехали друг от друга...

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Как сообщалось ранее, не днях под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

Также мы писали о том, что в Киевом таксист отвез жителя Сум, который не смог заплатить за поездку, к себе в гараж и посадил его на цепь.