Юноша изрезал таксиста в Киеве: детали зверского нападения (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

18-летний парень с ножом напал на таксиста прямо во время движения

В Киеве юноша с ножом напал на таксиста и нанес ему несколько ранений в лицо и грудную клетку. Инцидент произошел в ночь на 13 августа, и злоумышленника утром удалось оперативно разыскать и задержать.

Теперь молодому человеку "светит" до 15 лет тюрьмы, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

Пострадавшего водителя такси госпитализировали с ножевыми ранениями. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Отмечается, что злоумышленник в Святошинском районе попросился отвезти его домой в Вышгородский район в село под Киевом, где его отец расчитается за проезд, так как с собой денег у парня не было.

Фото с Facebook-страницы Андрея Небитова

В пути таксист и юноша общались на разные темы, как вдруг пассажир неожиданно достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Пострадавший смог остановиться и позвать на помощь. Парень ограбил свою жертву, забрал ключи от авто и скрылся.

Прохожие заметили окровавленного водителя и вызвали "скорую помощь" и полицию. Уже к сегодняшнему утру злоумышленника удалось задержать.

По факту было зарегистрировано два производства - покушение на умышленное убийство и разбой (статьи 15,115 и 187). Молодого человека могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.

Видео с Facebook-страницы Андрея Небитова

Как сообщалось ранее, недавно в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и жестоко избили.

Также мы писали о том, что в Днепре 24-летний парень жестоко убил собственную мать, нанеся ей 252 удара ножом.

Напомним, не так давно в Киеве 18-летний парень из Полтавы жестоко убил сверстницу, тело которой было найдено в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали преступника.