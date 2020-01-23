Тебя расстреляют: в Одессе охранник с угрозами напал на журналистку (видео)

В Одессе охранник угрожал журналистке (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе агрессивный охранник угрожал журналистке расправой

В Одессе неадекватный охранник угрожал журналистке расправой за то, что она пришла проверить в здании пожарную безопасность. Инцидент произошел в Государственной академии строительства и архитектуры. Туда и пришла журналист Анна Покровская с целью снять сюжет, но у нее это не получилось.

Покровская спросила вахтершу, есть ли в вузе огнетушители, но женщина вместо того, чтобы ответить на вопрос, решила вызвать охранника, чтобы он "разобрался с прессой". Об этом сообщает издание УСИ.

Мужчина из охранной фирмы вел себя по-хамски, он вырвал из рук Покровской удостоверение журналиста и отказывался его отдавать, потом он перешел к угрозам.

"Тебя лично расстреляют. Вы ворвались на чужую территорию", - кричал он Покровской.

Также он обозвал Покровскую "грубиянкой" и просил не "рассказывать сказки".

В Одессе охранник угрожал журналистке (YouTube)

Кроме того, охранник хамил патрульным, которые приехали на вызов. Он утверждал, что снимать в вузе пресса может только после согласования с администрацией.