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Тебе розстріляють: в Одесі охоронець з погрозами напав на журналістку (відео)

STYLERЖиття    23.01.2020 - 16:34
Тебе розстріляють: в Одесі охоронець з погрозами напав на журналістку (відео)
В Одесі охоронець погрожував журналістці (Колаж РБК-Україна)

В Одесі агресивний охоронець погрожував журналістці розправою

В Одесі неадекватний охоронець погрожував журналістці розправою за те, що вона прийшла перевірити в будівлі пожежну безпеку. Інцидент стався в Державній академії будівництва і архітектури. Туди і прийшла журналіст Ганна Покровська з метою зняти сюжет, але у неї це не вийшло.

Покровська запитала вахтершу, чи є у вузі вогнегасники, але жінка замість того, щоб відповісти на питання, вирішила викликати охоронця, щоб він розібрався з пресою". Про це повідомляє видання УСИ.

Чоловік з охоронної фірми вів себе по-хамськи, він вирвав з рук Покровської посвідчення журналіста і відмовлявся його віддавати, потім він перейшов до погроз.

"Тебе особисто розстріляють. Ви увірвалися на чужу територію", - кричав він Покровській

Також він обізвав Покровську "грубіянкою" і просив "не розповідати казки".

В Одесі охоронець погрожував журналістці (YouTube)

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