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Она не может без тебя: Мурата умоляют вернуться к Ани Лорак


Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу хотят помирить

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись 31 января. После этого артистка и ее бывший супруг неоднократно намекали на то, что им сложно переживать развод. По мнению фанатов, украинская певица скучает по бизнесмену и хочет к нему вернуться. Армия поклонников певицы требует, чтобы турецкий бизнесмен вернул Каролину и возобновил отношения с ней. Об этом фаны Лорак пишут под публикациями Мурата Налчаджиоглу.

Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)

В социальной сети Instagram турецкий бизнесмен редко публикует личную информацию, по большей част занимается рекламой нескольких проектов. Даже под публикациями никак не связанными с его бывшей супругой, фанаты артистки задают вопросы относительно их отношений и возможного восстановления семьи. Многие пишут, что и певица, и подрастающая дочь София скучают по главе семейства:

  • Вернись к Каролине хотя бы ради дочери!!!!
  • Возможно ли примирение? Вы были такой красивой парой, Ани выглядела такой счастливой!
  • Мурат, вернись, она не может без тебя жить… ты просто этого не понимаешь пока…
  • Мурат ты хочешь вернуться к Каролине? Если хочешь то старайся быть рядом с ней, постоянно что-нибудь дарить.
  • Какие только не задают тупые вопросы...кошмар просто. Какая разница с кем Мурат и где Каролина? Это сугубо их личное дело, не ваше, и не вам их судить. Следите за своими семьями и за собой!!
  • Мурат ты там с кем? На кого променял Каролину?
  • Дочери нужен отец. Мурат, вам нужно вернуться в семью.

Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.

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