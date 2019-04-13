Она не может без тебя: Мурата умоляют вернуться к Ани Лорак

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись 31 января. После этого артистка и ее бывший супруг неоднократно намекали на то, что им сложно переживать развод. По мнению фанатов, украинская певица скучает по бизнесмену и хочет к нему вернуться. Армия поклонников певицы требует, чтобы турецкий бизнесмен вернул Каролину и возобновил отношения с ней. Об этом фаны Лорак пишут под публикациями Мурата Налчаджиоглу.

Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)

В социальной сети Instagram турецкий бизнесмен редко публикует личную информацию, по большей част занимается рекламой нескольких проектов. Даже под публикациями никак не связанными с его бывшей супругой, фанаты артистки задают вопросы относительно их отношений и возможного восстановления семьи. Многие пишут, что и певица, и подрастающая дочь София скучают по главе семейства:

Вернись к Каролине хотя бы ради дочери!!!!

Возможно ли примирение? Вы были такой красивой парой, Ани выглядела такой счастливой!

Мурат, вернись, она не может без тебя жить… ты просто этого не понимаешь пока…

Мурат ты хочешь вернуться к Каролине? Если хочешь то старайся быть рядом с ней, постоянно что-нибудь дарить.

Какие только не задают тупые вопросы...кошмар просто. Какая разница с кем Мурат и где Каролина? Это сугубо их личное дело, не ваше, и не вам их судить. Следите за своими семьями и за собой!!

Мурат ты там с кем? На кого променял Каролину?

Дочери нужен отец. Мурат, вам нужно вернуться в семью.

Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу просят восстановить отношения (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.