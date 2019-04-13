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Вона не може без тебе: Мурата благають повернутися до Ані Лорак


Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу хочуть помирити

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися 31 січня. Після цього артистка та її колишній чоловік неодноразово натякали на те, що їм складно переживати розлучення. На думку фанатів, українська співачка сумує за бізнесменом і хоче до нього повернутися. Армія шанувальників співачки вимагає, щоб турецький бізнесмен повернув Кароліну і відновив стосунки з нею. Про це фани Лорак пишуть під публікаціями Мурата Налчаджіоглу.

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)

В соціальній мережі Instagram турецький бізнесмен рідко публікує особисту інформацію, у більшості займається рекламою декількох проектів. Навіть під публікаціями, які ніяк не пов'язані з його колишньою дружиною, фанати артистки ставлять запитання щодо їх відносин і можливого відновлення сім'ї. Багато хто пише, що і співачка, і підростаюча донька Софія сумують по голові сімейства:

  • Повернися до Кароліні хоча б заради доньки!!!!
  • Можливе примирення? Ви були такою гарною парою, Ані виглядала такою щасливою!
  • Мурат, повернися, вона не може без тебе жити... ти просто цього не розумієш поки...
  • Мурат ти хочеш повернутися до Кароліни? Якщо хочеш то намагайся бути поруч з нею, постійно що-небудь дарувати.
  • Які тільки не задають тупі питання...жах просто. Яка різниця з ким Мурат і де Кароліна? Це суто їхня особиста справа, не ваша, і не вам їх судити. Слідкуйте за своїми сім'ями і за собою!!
  • Мурат ти там з ким? На кого проміняв Кароліну?
  • Доньці потрібен батько. Мурат, вам потрібно повернутися в сім'ю.

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.

Ми писали, що Ані Лорак поділилася зворушливим фото. Відповідне фото знаменитість виклала в соціальній мережі Instagram, залишивши передплатникам миле послання.

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