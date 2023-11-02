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"Те саме, що вести переговори з Путіним": Козловський "проїхався" по Кондратюку після скандалу

Віталій Козловський "проїхався" по Кондратюку після скандалу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак Віталій Козловський прокоментував рішення колишнього продюсера Ігоря Кондратюка щодо його пропозиції укласти мирову угоду. Він заявив, що продюсер відповів хамством і зневагою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співака в Instagram.

Що розповів співак

За словами Козловського, він зрозумів, що надалі комунікувати з Кондратюком взагалі немає сенсу. Він вважає, що у Кондратюка стоїть задача - "сліпо і жадібно знищувати", тому здоровий глузд тут безсилий.

Також він заявив, що це те саме, що "вести переговори з Путіним". Козловський також вважає, що продюсер не хоче особисто говорити з ним через страх.

"Скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити. Але, говорячи зі мною очі в очі, доведеться визнавати (або принаймні пам’ятати) всі ті епізоди непорядності, які мали місце в мою сторону всі роки співпраці, і які врешті призвели і до припинення цієї співпраці, і до судів", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що Кондратюк ніколи його не почує, бо його сини не тримають у руках зброю і не захищають Україну на фронті. До того ж він вибачився перед аудиторією за "срач", що йому доводиться це все виносити.

Пояснив він це тии, що публічність у цій справі - його єдина броня.

"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує. Публічність у цій справі - моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мою сторону виливається вже 11 років", - каже Віталій.

Ігор Кондратюк відреагував на рішення Віталія Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky)

Що відомо про скандал

За словами 38-річного співака, суди з Ігорем Кондратюком тривають уже 11 років.

Відомо, що у 2012 році він розірвав контракт і пішов від продюсера, але продовжив виконувати на концертах пісні, права на які належать Кондратюку. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав, тому зараз Козловський винен екс-продюсеру величезну суму.

Він заявив, що 1 мільйон вже виплатив, але потім з'явились нові позови. Тому він повинен ще виплатити колишньому продюсеру 2 мільйони.

Козловський заявив, що військова частина відраховує з його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень, ще "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.

Тому через таку ситуацію співак не може скидатися на потреби свого підрозділу на передовій. Кондратюк при цьому не схотів піти на зустріч артисту.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky)

Раніше ми повідомляли, що Кондратюк різко відреагував на пропозицію Козловського щодо укладання мирної угоди.

Також ми писали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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Віталій КозловськийИгорь Кондратюк