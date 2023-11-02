"Те саме, що вести переговори з Путіним": Козловський "проїхався" по Кондратюку після скандалу

Український співак Віталій Козловський прокоментував рішення колишнього продюсера Ігоря Кондратюка щодо його пропозиції укласти мирову угоду. Він заявив, що продюсер відповів хамством і зневагою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співака в Instagram.
За словами Козловського, він зрозумів, що надалі комунікувати з Кондратюком взагалі немає сенсу. Він вважає, що у Кондратюка стоїть задача - "сліпо і жадібно знищувати", тому здоровий глузд тут безсилий.
Також він заявив, що це те саме, що "вести переговори з Путіним". Козловський також вважає, що продюсер не хоче особисто говорити з ним через страх.
"Скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити. Але, говорячи зі мною очі в очі, доведеться визнавати (або принаймні пам’ятати) всі ті епізоди непорядності, які мали місце в мою сторону всі роки співпраці, і які врешті призвели і до припинення цієї співпраці, і до судів", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що Кондратюк ніколи його не почує, бо його сини не тримають у руках зброю і не захищають Україну на фронті. До того ж він вибачився перед аудиторією за "срач", що йому доводиться це все виносити.
Пояснив він це тии, що публічність у цій справі - його єдина броня.
"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує. Публічність у цій справі - моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мою сторону виливається вже 11 років", - каже Віталій.
За словами 38-річного співака, суди з Ігорем Кондратюком тривають уже 11 років.
Відомо, що у 2012 році він розірвав контракт і пішов від продюсера, але продовжив виконувати на концертах пісні, права на які належать Кондратюку. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав, тому зараз Козловський винен екс-продюсеру величезну суму.
Він заявив, що 1 мільйон вже виплатив, але потім з'явились нові позови. Тому він повинен ще виплатити колишньому продюсеру 2 мільйони.
Козловський заявив, що військова частина відраховує з його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень, ще "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.
Тому через таку ситуацію співак не може скидатися на потреби свого підрозділу на передовій. Кондратюк при цьому не схотів піти на зустріч артисту.
Раніше ми повідомляли, що Кондратюк різко відреагував на пропозицію Козловського щодо укладання мирної угоди.
Також ми писали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.