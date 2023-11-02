"То же, что вести переговоры с Путиным": Козловский "проехался" по Кондратюку после скандала

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал решение бывшего продюсера Игоря Кондратюка о его предложении заключить мировое соглашение. Он заявил, что продюсер ответил хамством и пренебрежением.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певца в Instagram.
По словам Козловского, он понял, что в дальнейшем общаться с Кондратюком вообще нет смысла. Он считает, что у Кондратюка стоит задача - "слепо и жадно уничтожать", поэтому здравый смысл здесь бессилен.
Также он заявил, что это то самое, что "вести переговоры с Путиным". Козловский также считает, что продюсер не хочет лично говорить с ним из-за страха.
"Сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить. Но, говоря со мной глаза в глаза, придется признавать (или по крайней мере, помнить) все те эпизоды непорядочности, которые имели место в мою сторону все годы сотрудничества, которые в конце концов привели и к прекращению этого сотрудничества, и к судам", - говорится в сообщении.
Он добавил, что Кондратюк никогда его не услышит, потому что его сыновья не держат в руках оружие и не защищают Украину на фронте. К тому же он извинился перед аудиторией за "срач", что ему приходится все это выносить.
Объяснил он это тем, что публичность в этом деле - его единственная броня.
"Если бы его сыновья сегодня служили, возможно, диалог был бы. А так - он меня никогда не услышит. Публичность по этому делу - моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не перекрутят и не обвинят безосновательно в груде дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет", - говорит Виталий.
По словам 38-летнего певца, суды с Игорем Кондратюком длятся уже 11 лет.
Известно, что в 2012 году он расторг контракт и ушел от продюсера, но продолжил исполнять на концертах песни, права на которые принадлежат Кондратюку. Следствием стали судебные иски за нарушение авторских прав, поэтому Козловский виноват экс-продюсеру огромную сумму.
Он заявил, что 1 миллион уже выплатил, но затем появились новые иски. Поэтому он должен еще выплатить бывшему продюсеру 2 миллиона.
Козловский заявил, что военная часть отчисляет из его зарплаты процент на погашение исполнительных производств, еще "в пользу Кондратюка", и на штраф в госбюджет.
Поэтому из-за такой ситуации певец не может сбрасываться на нужды своего подразделения на передовой. Кондратюк при этом не захотел пойти на встречу артисту.
Ранее мы сообщали, что Кондратюк резко отреагировал на предложение Козловского относительно заключения мирного соглашения.
Также мы писали, что в России "похоронили" Виталия Козловского.