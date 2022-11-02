Тбілісі - нова Москва? Українець розповів, що зараз відбувається в Грузії

Що роблять росіяни у Грузії

За словами українця, через росіян ціни в Грузії зросли вчетверо.

"Росіяни гуляють містом, сидять у ресторанах, тусять у клубах (не всіх, у "Басіані" їх не пускають), відпочивають з дітьми й почуваються як удома. Викуповують житло, створюють бізнес. Їх уже приїхало приблизно 120 тисяч (нагадую, що в Грузії живе 3 мільйони людей). Завдяки російським цінам зросли в 4 рази. Скажімо, сімкарта з безлімітним інтернетом на місяць коштує 50 доларів. Таких цін навіть у Європі немає", - розповів Бабанський.

Зараз на вулицях Грузії чути більше російської мови, ніж грузинської.

"Найгірше, що тобі постійно потрібно підкреслювати, що ти не росіянин (хоча б для того, щоб ціну знизити). Зрозуміло, що грузини між українцями та російськими візуальної різниці не бачать. Але доходить іноді до абсурду, коли на тебе нападає російськомовна, як виявляється пізніше українка, яка з наскоку радить тобі повертатися до Росії", - повідомив чоловік.

За словами Бабанського, у Грузії молодь агресивно налаштована проти росіян.

"У влади щось на кшталт Януковича чи Лукашенка. Росіяни можуть перебувати тут нескінченно. Ситуація має 2 рішення: або росіяни з'ї*уться, або, я зараз не драматизую, все закінчиться тим, що їх почнуть різати. Далі ви сценарій знаєте - що відбувається коли росіян ображають", - резюмував українець.

Також у коментарях Бабанський додав, що росіяни міняють автомобільні номери, оскільки такі авто псують у перший же день. Крім того, деякі громадяни РФ прикриваються українським прапором.