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Тайная комната под дворцом императора Нерона: археологи шокированы находкой


О комнате под дворцом Нерона никто не знал на протяжении двух тысяч лет

Итальянские археологи обнаружили тайную огромную подземную комнату, украшенную разнообразными фресками, под "Золотым домом" - именно так назывался дворец, принадлежавший знаменитому римскому императору Нерону, который жил в начале нашей эры (родился в 37 году).

Известно, что "Золотой дом" Нерона, который должен был стать одной из крупнейших городских резиденций монархов в истории, начали строить в Риме в 64 году. Дворец занимал площадь от 40 до 120 га, и в нем было расположено около 300 комнат.

Приблизительный план дворца (фото: parcocolosseo.it)

Приблизительный план дворца (фото: parcocolosseo.it)

На фресках в неизвестном до сегодняшнего дня помещении изображены как реальные животные, так и множество мифических существ, включая гиппокампусов (коней с рыбьими хвостами), кентавров и даже языческого бога Пана. Как видно, рисунки наносились красной и охристой красками.

 

Под дворцом императора Нерона нашли тайную комнату (фото: parcocolosseo.it)

На данный момент значительная часть стен покрыта грязью, которая, по всей видимости, закрывает и некоторые фрески, однако специалисты пока что не планируют удалять эту грязь, поскольку опасаются нарушить устойчивость всего комплекса.

Ранее археологи обнаружили странное кладбище, где большинство похороненных были погребены без голов.

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