Таємна кімната під палацом імператора Нерона: археологи шоковані знахідкою

Італійські археологи виявили таємну величезну підземну кімнату, прикрашену різноманітними фресками, під "Золотим будинком" - саме так називався палац, що належав знаменитому римському імператору Нерону, який жив на початку нашої ери (народився в 37 році).

Відомо, що "Золотий будинок" Нерона, який повинен був стати однією з найбільших міських резиденцій монархів в історії, почали будувати в Римі в 64 році. Палац займав площу від 40 до 120 га, і в ньому було розташовано близько 300 кімнат.

Приблизний план палацу (фото: parcocolosseo.it)

Приблизний план палацу (фото: parcocolosseo.it)

На фресках у невідомому до сьогоднішнього дня приміщенні зображені як реальні тварини, так і безліч міфічних істот, включаючи гіппокампусів (коней з риб'ячими хвостами), кентаврів і навіть язичницького бога Пана. Як видно, малюнки наносилися червоною і вохристою фарбами.

Під палацом імператора Нерона знайшли таємну кімнату (фото: parcocolosseo.it)

На даний момент значна частина стін покрита брудом, який, по всій видимості, закриває і деякі фрески, однак фахівці поки що не планують видаляти цю грязь, оскільки побоюються порушити стійкість усього комплексу.

Раніше археологи виявили дивне кладовище, де більшість мерців були поховані без голів.