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Тайна возникновения вселенной: ученые сделали открытие, которое перевернет науку

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Ученые рассказали, как возникают планеты во вселенной

Ученые объяснили процесс появления планет в космических газопылевых облаках. Это удалось сделать благодаря эксперименту, в ходе которого поместили в специальную камеру крошечные шарики из стекла и базальта. Об этом пишет издание Naked Science.

По данным информационного агентства, астрономы использовали микросферы в качестве мелких космических частиц, которые находятся в облаке вокруг молодой звезды.

В ходе эксперимента камеру с шариками подбросили к вершине башни в Бременском университете, после чего следили за их поведением во время свободного падения. Во время испытаний в камере образовалась нулевая гравитация.

В ходе экспериментального исследования научным сотрудникам института удалось доказать, что шарики все время трутся друг о друга, создавая электростатические заряды, из-за чего притягивают частицы друг к другу. Это приводит к образованию новых планет.

Также ученые добавили, что это открытие является важным для дальнейшего изучения тайны возникновения вселенной.

Напомним, что ранее генсек ООН на климатической конференции назвал шаги по спасению планеты.

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