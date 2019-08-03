Тайна раскрыта! Долгожительница рассказала, как ей удалось дожить до 107 лет

107-летняя американка рассказала о своем долголетии (фото: pixabay.com)

Американка поделилась своим секретом

107-летняя жительница Нью-Йорка Луиза Синьор поделилась шокирующим секретом касательно того, что помогало ей сохранять молодость длительное время и как ей удалось дожить до 107 лет. Об этом информирует издание CNN.

По словам источников, пожилая женщина регулярно занимается спортом и придерживается здорового питания. Однако это вовсе не является основным.

Женщина считает, что секрет ее долголетия заключается в том, что она никогда не связывала себя узами брака, а вовсе не в упражнениях и танцах, которые присутствуют ежедневно в ее жизни.

107-летняя американка рассказала о своем долголетии (фото: pixabay.com)

"Я думаю, что секрет 107 лет в том, что я никогда не выходила замуж. Я думаю, что это секрет. Моя сестра говорит: "Хотела бы я никогда не выходить замуж", - поделилась американка. Отмечается, что свой день рождения женщина отпраздновала вечеринкой в общественном центре. На ней было более сотни человек.

К слову, сестре Луизы 102 года, поэтому, есть вероятность, что их долгожительство имеет генетическую почву.

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