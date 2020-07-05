TAYANNA вперше розповіла про роман її колишнього чоловіка з Ані Лорак: усі подробиці

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак вже будує сім'ю з колишнім чоловіком TAYANNA

Ані Лорак і Єгор Гліб разом вже понад рік, за інформацією ЗМІ. Як повідомлялося, через пів року після розлучення українська співачка закрутила роман з колишнім чоловіком і саунд-продюсером співачки TAYANNA Єгором Глібом. Поки пара офіційно свої відносини не підтверджувала, проте замість них це вирішила зробити колишня дружина нового коханого Ані Лорак.

Українська співачка TAYANNA розповіла все, що знає в інтерв'ю Каті Осадчій. Вона зізналася, що знає не тільки про стосунки Єгора Гліба й Ані Лорак, але навіть про їх спільне проживання.

"Він не крутив, він крутить роман і далі. Вони живуть разом. Я все знаю. Він спілкується з сином. Син до нього дзвонить, правда, рідко, тому що він від нього відвик. Але коли він у Київ приїжджає, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти, це не є табу", – розповідає артистка.

Також артистка розповіла про ставлення їх спільного сина до нової сім'ї тата. TAYANNA зізналася, що син давно знає про роман з Ані Лорак і навіть був запрошений на знайомство з новою сім'єю його батька.

"Син знає абсолютно все. Коли Єгор приїжджав, він казав синові: "Давай я тебе заберу з собою на пару тижнів, познайомлю тебе з Софією, донькою Ані Лорак". Я відпускала його, казала: "Якщо хочеш, то їдь до батька. Тому що це його нова сім'я. І ти маєш повне право теж з ним перебувати, точно так само, як і ти зі мною". Але він не дуже горів бажанням кудись з батьком летіти, і мені син сам каже: "Мам, я ж з батьком бачуся дуже рідко, він мені не батько, а той, хто мене зробив". І він все це розуміє, каже: "Я хочу тебе берегти, хочу бути з тобою. А якщо я поїду – ти залишишся одна. Хто буде за тобою дивитися й охороняти?" – каже TAYANNA.

Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом

А ось на запитання Каті Осадчої, чи можливе домашнє насильство в новій родині Єгора Гліба, власне, через що співачка і розлучилася з чоловіком, TAYANNA відповіла, що не в курсі. Чужа сім'я - темний ліс. Можливо, там все по-іншому, може Єгор змінив своє ставлення до жінок, виріс.

Нагадаємо, що раніше ексчоловік Ані Лорак показав свою нову подругу.

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Автор: Киселева Анна