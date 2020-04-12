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Татьяна Буланова в прединсультном состоянии: комментарий певицы

STYLERПерсоны    12.04.2020 - 13:02
Татьяна Буланова в прединсультном состоянии: комментарий певицы
Татьяна Буланова (фото: instagram.com/bulanova.official)

Татьяна Буланова прокомментировала свое состояние

Певица Татьяна Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии. Ее экстренно госпитализировали и сейчас она находится в реанимации. Комментарий представителя артистки Константина Сергеева и самой певицы опубликовали местные СМИ.

Как сообщает "Интерфакс", состояние артистки на текущий момент стабильное, но попала в больницу Татьяна Буланова с диагнозом "предынсультное состояние".

"Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи", - сказал Сергеев, уточнив, что в больницу Буланова приехала в "предынсультном состоянии".

Он отметил, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад.

"Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на "скорой", — сказал он.

Сергеев выразил надежду, что артистка в скором времени поправится.

В издании "РИА Новости" появился комментарий самой артистки. Как сообщается, певица замечала некоторые симптомы возможного инсульта до приезда медиков.

"У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало", — рассказала исполнительница.

Как оказалось, она вовремя попросила помощи у докторов.

"Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная", — расстроена певица.

Напомним, что известный певец и композитор Игорь Николаев заразился коронавирусом.

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Новости Украины госпитализацияпевец
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