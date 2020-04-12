Тетяна Буланова в предінсультному стані: коментар співачки

Тетяна Буланова прокоментувала свій стан
Співачка Тетяна Буланова потрапила до лікарні у передінсультному стані. Її екстрено госпіталізували та зараз вона перебуває в реанімації. Коментар представника артистки Костянтина Сергєєва та самої співачки опублікували місцеві ЗМІ.
Як повідомляє "Інтерфакс", стан артистки на поточний момент стабільний, але потрапила в лікарню Тетяна Буланова з діагнозом "передінсультний стан".
"Стан стабільний, їй стало краще, вона перебуває під наглядом лікарів у спеціалізованій клініці, в реанімації поки, але вона на зв'язку", - сказав Сергєєв, уточнивши, що в лікарню Буланова приїхала в "передінсультному стані".
Він зазначив, що Буланова відчула себе погано два дні назад.
"Вона відчула себе погано, напевно, два дні тому, але це ж не те, що людина там втратила свідомість і поїхала на "швидкій", — сказав він.
Сергєєв висловив надію, що артистка незабаром видужає.
У виданні "РИА Новости" з'явився коментар самої артистки. Як повідомляється, співачка помічала деякі симптоми можливого інсульту до приїзду медиків.
"У мене вже деякий час були прояви тахікардії, дистонії, тиск скакав", — розповіла виконавиця.
Як виявилося, вона вчасно попросила допомоги в лікарів.
"Симптоматика після обстеження МРТ звучить, звичайно, не дуже, — передінсультна", — засмучена співачка.
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