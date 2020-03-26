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Известный певец и композитор Игорь Николаев заразился коронавирусом: что известно

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 22:55
Известный певец и композитор Игорь Николаев заразился коронавирусом: что известно
Игорь Николаев (Фото: facebook.com/Игорь Николаев)

Певца и композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве

Известный российский и советский певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Его доставили в больницу в Коммунарку с "предварительным положительным анализом на коронавирус".

Известно, что Игорь Николаев проходит обследование, у него взяли анализы для того, чтобы подтвердить предварительный диагноз.

Игорь Николаев – известный советский и российский певец, композитор, пианист, гитарист и продюсер. Свою музыкальную карьеру начал в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачевой "Рецитал" в 1980 году. Его авторству принадлежат такие хиты как "Айсберг", "Расскажите птицы", "Паромщик", "Комарово".

В 1987 году Николаев начинает свою сольную карьеру и записывает первый альбом. На протяжении многих лет он написал много хитов для звезд российской и советской эстрады. Был женат на певице Наталье Королевой с 1991 по 2001 год. В 2010 году женился третий раз – на певице Юлии Проскуряковой.

Лауреат и победитель множества фестивалей и конкурсов. В январе 2020 года Игорю Николаеву исполнилось 60 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом и вынуждена была отправиться в больницу.

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