"Тато приїхав!" У мережі показали зворушливу зустріч військовго ЗСУ з маленьким сином

Російські військові кожного дня обстрілюють мирні міста України. Через це українські чоловіки стали на захист країни і тепер рідко бачать своїх рідних. Мережу зворушила зустріч військово ЗСУ з маленьким сином.
Емоційне відео опублікувала у мережі TikTok дружина захисника.
Жінка разом з із сином приїхала, щоб зустріти свого чоловіка на автовокзалі. Чоловік вибіг з маршрутки та відразу почав обіймати своїх рідних.
На відео видно, що маленький хлопчик зрадів та посміхнувся до тата.
"Наш тато приїхав!" - прокоментувала відео жінка.
Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, чоловіки змушені покидати свої домівки та рідних.
Для них такі зустрічі рідкі, але дуже бажані.
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У коментарях користувачі зазначили, що під час перегляду відео дуже важко стримати сльози. Також вони подякували військовому за захист:
Раніше ми показували зворушливу зустріч мами та захисника України. Жінка вперше обійняла сина через 74 дні війни.
Також дивіться першу зустріч голови Дергачів з мамою після деокупації.