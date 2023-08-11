"Тато приїхав!" У мережі показали зворушливу зустріч військовго ЗСУ з маленьким сином

Жінка разом з із сином приїхала, щоб зустріти свого чоловіка на автовокзалі. Чоловік вибіг з маршрутки та відразу почав обіймати своїх рідних.

На відео видно, що маленький хлопчик зрадів та посміхнувся до тата.

"Наш тато приїхав!" - прокоментувала відео жінка.

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, чоловіки змушені покидати свої домівки та рідних.

Для них такі зустрічі рідкі, але дуже бажані.

У коментарях користувачі зазначили, що під час перегляду відео дуже важко стримати сльози. Також вони подякували військовому за захист: