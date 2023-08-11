"Папа приехал!" В сети показали трогательную встречу военного ВСУ с маленьким сыном

Женщина вместе с сыном приехала, чтобы встретить своего мужа на автовокзале. Мужчина выбежал из маршрутки и сразу начал обнимать своих родных.

На видео видно, что маленький мальчик обрадовался и улыбнулся папе.

"Наш отец приехал!" - прокомментировала видео женщина.

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, мужчины вынуждены покидать свои дома и родных.

Для них такие встречи редки, но очень желательны.

В комментариях пользователи отметили, что во время просмотра видео очень тяжело сдержать слезы. Также они поблагодарили военного за защиту: