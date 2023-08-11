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"Папа приехал!" В сети показали трогательную встречу военного ВСУ с маленьким сыном

Появилось видео трогательной встречи военного с сыном (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные каждый день обстреливают мирные города Украины. Поэтому украинские мужчины стали на защиту страны и теперь редко видят своих родных. Сеть тронула встреча военно ВСУ с маленьким сыном.

Эмоциональное видео опубликовала в сети TikTok жена защитника.

Женщина вместе с сыном приехала, чтобы встретить своего мужа на автовокзале. Мужчина выбежал из маршрутки и сразу начал обнимать своих родных.

На видео видно, что маленький мальчик обрадовался и улыбнулся папе.

"Наш отец приехал!" - прокомментировала видео женщина.

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, мужчины вынуждены покидать свои дома и родных.

Для них такие встречи редки, но очень желательны.

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В комментариях пользователи отметили, что во время просмотра видео очень тяжело сдержать слезы. Также они поблагодарили военного за защиту:

  • Пусть чем скорее вернутся все мужчины домой живы и здоровы
  • Как он соскучился по вам, я так рада, что вы встретились
  • Папа и сын очень похожи
  • Я так радуюсь, когда вижу такие видео. Спасибо вашему мужу за защиту
  • Пусть Бог оберегает вашего мужа

Раньше мы показывали трогательную встречу мамы и защитника Украины. Женщина впервые обняла сына спустя 74 дня войны.

Также смотрите первую встречу главы Дергачей с мамой после деоккупации.

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