"Папа приехал!" В сети показали трогательную встречу военного ВСУ с маленьким сыном

Российские военные каждый день обстреливают мирные города Украины. Поэтому украинские мужчины стали на защиту страны и теперь редко видят своих родных. Сеть тронула встреча военно ВСУ с маленьким сыном.
Эмоциональное видео опубликовала в сети TikTok жена защитника.
Женщина вместе с сыном приехала, чтобы встретить своего мужа на автовокзале. Мужчина выбежал из маршрутки и сразу начал обнимать своих родных.
На видео видно, что маленький мальчик обрадовался и улыбнулся папе.
"Наш отец приехал!" - прокомментировала видео женщина.
Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, мужчины вынуждены покидать свои дома и родных.
Для них такие встречи редки, но очень желательны.
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В комментариях пользователи отметили, что во время просмотра видео очень тяжело сдержать слезы. Также они поблагодарили военного за защиту:
Раньше мы показывали трогательную встречу мамы и защитника Украины. Женщина впервые обняла сына спустя 74 дня войны.
Также смотрите первую встречу главы Дергачей с мамой после деоккупации.